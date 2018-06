PÅGREPET: Her kjøres Akilov vekk etter at han ble pågrepet på kvelden, samme dag som angrepet skjedde. Foto: Foto: Lars Allard, Aftonbladet

Stockholm-terroristen dømmes til livstid og utvisning

Publisert: 07.06.18 13:01 Oppdatert: 07.06.18 13:45

Uzbekeren Rakhmat Akilov (40) er dømt til livstid for terrorangrepet i Stockholm som kostet fem mennesker livet.

Svensk påtalemyndighet ba i januar om livstid i fengsel for uzbekeren Rakhmat Akilov, som sto bak terrorangrepet i Stockholm 7. april i fjor. Forsvaret ba om en tidsavgrenset dom.

Torsdag ettermiddag ble Akilov dømt til livstid i fengsel for terror. Aktoratet fikk dermed medhold i sin påstand.

– Tingretten har kommet frem til at den tiltalte personen skal dømmes for terror gjennom fem drap, delvis gjennom allmenn ødeleggelse. Tingretten har videre kommet frem til at den tiltalte personen skal dømmes for forsøk på terror gjennom å ha forsøkt å drepe 119 personer, heter det i dommen.

Over 100 vitner

Akilov var også tiltalt for å ha utsatt 144 mennesker for risiko for død eller alvorlig skade.

– Han kjørte ned familier, kvinner, barn, unge og gamle. Han var fullstendig grusom, sa aktor Hans Ihrman under rettssaken.

I løpet av den to måneder lange rettsaken, som startet i midten av februar, har over 100 personer vitnet.

Den yngste av de fem som mistet livet i terrorangrepet, var en elleve år gammel jente.

Erkjente at han sto bak

På en pressekonferanse i forbindelse med at tiltalen ble lagt frem i januar, slo Akilovs forsvarer Johan Eriksson fast at uzbekeren tilstår at han står bak.

– Han erkjenner terrorisme bestående av fem mord. Han sier han kjørte lastebilen, sa Eriksson, og la til at Akilov tilsto umiddelbart etter angrepet.

Det har gått frem av avhør at firebarnsfaren forberedte angrepet i flere måneder.

Akilovs motiv var ifølge hans forsvarer å stoppe Sveriges bidrag til koalisjonen mot IS. I 2015 skal Akilov ha forsøkt å ta seg inn i Syria over grensen til Tyrkia for å slutte seg til terrororganisasjonen Den islamske stat (IS), har Reuters tidligere skrevet.

Han skal ha blitt pågrepet og deportert til Sverige, ifølge en anonym etterretningskilde nyhetsbyrået har pratet med.

I 2016 mottok det svenske sikkerhetspolitiet, Säpo, tips om Akilov, men det ble ikke fulgt opp.