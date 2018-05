ANMELDER: Carl I. Hagen anmelder miljøbyråd Foto: Tore Kristiansen

Carl I. Hagen anmelder Lan Marie Nguyen Berg

Yasmin Sfrintzeris

NTB

Publisert: 27.05.18 19:38 Oppdatert: 27.05.18 20:21

Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) anmeldes av Fremskrittsparti-veteran Carl I. Hagen for grov miljøkriminalitet i Indre Oslofjord.

Hagen hevder at forurenset masse rant ut i Bestumkilen da massene ble mellomlagret på land under arbeidene med et nytt ro- og kajakkanlegg.

– Kriteriene var helt klare. Massene skulle tas opp på en lekter og fraktes til et deponi, sier Hagen til TV 2.

Hagen forteller til VG at han ønsker at miljøbyråden blir etterforsket på lik linje med privatpersoner og private bedrifter.

– De har gitt pokker i en tillatelse de selv har søkt om. Stikk i strid med søknaden og tillatelsen fra Fylkesmannen, sier Hagen til VG.

Gruppelederen for Frp i Oslo bystyre anmelder nå miljøbyråden som han mener er øverste ansvarlige for prosjektet der Oslo kommune ved Bymiljøetaten er byggherre.

– Det er grov miljøkriminalitet, mener Hagen.

Hagen opplyser om at det er han alene som står bak anmeldelsen, men at advokatfirmaet Lønnum DA har hjulpet å utforme anmeldelsen.

Tidligere justisminister Anders Anundsen er ansatt i firmaet. Hagen forteller at Anundsen har lest igjennom og godkjent anmeldelsen.

Lan Marie Ngyen Berg er søndag kveld ikke tilgjengelig for en kommentar, men pressekontakten Stian Bjørnøy skriver i en sms til VG at «dette er en sak som ikke har noe med Lan å gjøre».

Byråd for kultur og idrett, Rina Mariann Hansen (Ap), mener kommunen har sitt på det tørre.

– Det er veldig forurensede masser der ute som antakelig er sluppet ut over år fra båtlagringsplassen. Vi var nødt til å gjøre dette på en måte som gjorde at det ikke spredte seg i vannet. Derfor måtte vi mellomlagre massene på land. Tilsynsmyndighetene har sagt at dette har vært helt greit, sier hun til TV 2.