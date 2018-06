BEKYMRET: Klinikk-overlege Mads Gilbert ved akuttmedisinsk klinikk på UNN mener situasjonen om beredskap i luftambulansefly-krisen langt fra er normalisert. Foto: Terje Mortensen

Akuttlegene bekymret for luftambulanse-krisen: 50 avvik på fire uker

TROMSØ (VG) Til tross for at Erna Solberg onsdag uttalte at situasjonen i Luftambulanse-krisen har normalisert seg, frykter det akuttmedisinske miljøet i Nord-Norge for beredskapen de kommende månedene.

Bare de siste fire ukene har AMK- og ambulanseflykoordineringssentralen FKS ved Universitetssykehuset i Nord-Norge registrert cirka 50 avvik som følge av mannskapsmangel på ambulanseflyene.

Det opplyser klinikkoverlege Mads Gilbert ved Akuttmedisinsk klinikk på UNN da VG besøker AMK/FKS-sentralen.

– Det er situasjoner hvor det ikke har vært normal drift av luftambulansen og vi har måttet improvisere med andre løsninger, sier Gilbert.

Kapasitetsproblemene i luftambulansetjenesten har pågått en måneds tid, og flere av ambulanseflyene har i perioder blitt satt på bakken som følge av at selskapet Lufttransport ikke klarer å fullbemanne flyene.

Det gjenstår 14 månedene av kontrakten fram til operatørskifte med Babcock 1. juli 2019.

Problemene skyldes at 13 piloter sa opp jobbene i Lufttransport i april grunnet en usikker framtid og bruddet i forhandlingene mellom Pilotforeningen og Babcock om å gi Lufttransports piloter fortsatt jobb. Niende mai meldte NHO Luftfart at Babcock likevel tilbyr Lufttransports piloter jobb, men Pilotforeningen og Babcock har foreløpig ikke blitt enige om betingelsene.

Forhandlingene startet denne uken, og fortsetter i midten av juni.

Etter planen skal Babcock overta all ambulanseflydrift i Nord-Norge i juli neste sommer.

– Situasjonen har vært alvorlig, men den har normalisert seg, sa statsminister Erna Solberg i spørretimen på Stortinget onsdag.

Det avviser Mads Gilbert torsdag:

– Situasjonen er fortsatt uoversiktlig og uforutsigbar, og vi må få et svar på hvordan regjeringen kan sikre at tjenesten ikke faller sammen ved avgang av flere piloter. Vi vet fortsatt ikke hvor mange av pilotene som kommer til å takke ja til jobbtilbud hos Norwegian og andre flyselskap, og forhandlingene mellom pilotene og Babcock er jo utsatt i 14 dager, sier Gilbert.

Han mener en anbudsrunden av ambulansefly-tjenesten viser en «ryanair-tankegang», hvor økonomi prioriteres fremfor kvalitet i en essensiell tjeneste.

– Årsaken til at situasjonen av noen omtales som «normalisert» skyldes jo både at Lufttransport har hatt så godt som alle fly operative siste uke og at det er iverksatt ekstraordinære tiltak, sier Gilbert.

– Helse Nords ubegrunnete og svært oppskakende alarm-melding til fødende i går og de daglige krisemøtene mellom helseforetakene i Nord sier jo det meste om at situasjonen ikke er normalisert.

Administrerende direktør Frank Wilhelmsen i Lufttransport sier til VG torsdag at det foreløpig ikke har kommet noen nye oppsigelser:

– Vi håper de ansatte avventer situasjonen. Hvis de ser en fremtid her, håper vi at de blir. De som er her nå har et ønske om å være videre.

I dag er det 97 piloter ansatt i Lufttransport. Det har sluttet totalt 13 piloter siden den. 28 februar, hvorav åtte er kapteiner

– Akkurat nå er alle flyene i drift, men et godt stykke ute i juni vil det komme vanskelige perioder og uker. Det handler om hvor de nye pilotene er i treningsprogrammet. Når juli kommer vil vi være bra rustet, mener Wilhelmsen.

Han sier han ikke anser det som realistisk at Babcock skal ta over kontrakten tidligere:

– Hvis de skal starte før må de uansett være med på å sørge for at pilotene blir, for det er våre piloter også de vil satse på. Så vidt jeg vet bruker Babcock nå svenske fly som ikke kan fly kortbane. De kan derfor være et supplement, men de klarer ikke overta driften nå. Så vidt jeg vet får de de første flyene levert i januar, sier han.

Han sier Lufttransport ønsker å fullføre kontrakten på en god måte.

Opposisjonen på Stortinget har foreløpig ikke klart å samle seg om noen instruks til regjeringen om hvordan krisen i luftambulansen skal løses.

Opposisjonspartiene vil gjerne forsøke å finne en løsning på striden, men klarte ikke å enes om noe forslag som kan få flertall før helse- og omsorgskomiteen avga sin innstilling torsdag ettermiddag. Den politiske tautrekkingen fortsetter dermed inntil saken behandles endelig i Stortinget om en uke.

Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti la tidligere i uken fram det de omtaler som et kompromissforslag, men de har ikke klart å få med seg noen av de andre rødgrønne partiene på sine formuleringer.

En enstemmig komité vil imidlertid be regjeringen «sikre luftambulanseberedskapen over hele landet, med nødvendige tiltak på kort og lang sikt, for å skape stabilitet og forutsigbarhet i tjenesten», skriver NTB.

Leder for FKS, ambulanseflykoordineringssentralen i AMK-Tromsø Trond Bjørnar Pedersen i Luftambulansetjenesten HF, sier til VG at beredskapen til ambulanseflyene akkurat nå er god.

– Det skyldes jo at det er iverksatt tiltak, men fortsatt er det slik at vi vil tåle lite sykdom blant pilotene – fordi det ikke er så mange å dekke opp med, sier han.

Også han avviser at situasjonen er normalisert:

– Det har normalisert seg mer sammenlignet med situasjonen i slutten av april, men det skyldes tiltakene. Beredskapen er god, og frem til høsten ser det bra ut, men etter det vet vi ikke hva som skjer, og hvorvidt flere piloter slutter, sier han.

Jan Harald Nilsen, Lars-Jøran Andersen og Frode Sørensen er overleger ved akuttmedisinsk klinikk på UNN, og alle sier de er bekymret for den fremtidige beredskapen:

– Vi frykter det uansett vil ta tid før den nye operatøren vil gi et like godt tilbud som Lufttransport, og at beredskapen vil være svekket, sier Andersen.