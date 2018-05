KRISE: Etter at det ble klart at selskapet Babcock Scandinavian AirAmbulance tar over luftambulansetjenesten i Norge, har det vært Foto: Jan Ovind

Dette er luftambulansekrisen

Publisert: 11.05.18 07:10

De siste ukene har det vært strid i forbindelse med luftambulanseberedskapen i Norge. Her får du en oppsummering av saken.

Selskapet Lufttransport FW har vært ansvarlig selskap for luftambulansetjenesten i Norge i 27 år, før oppdraget igjen ble lagt ut på anbud og det britiskeide selskapet Babcock Scandinavian AirAmbulance vant kontrakten i juli i fjor. Selskapet tar over 1. juli 2019.

Kontrakten starter 1. juli 2019 og går til 2025 med mulig forlengelse til 2030. Selskapet driver i tillegg luftambulansetjenesten i Sverige og Finland.

Årsaken til at det nå har oppstått problemer med selskapets beredskap startet med at Babcock brøt forhandlingene om å overta piloter og personell fra Lufttransport FW.

Flere av de ansatte frykter at de ikke får fortsette i tjenesten, og har begynt å søke seg vekk fra selskapet.

Flere piloter har sagt opp

Det medfører at Lufttransport FW, som skal drive tjenesten de neste 14 månedene, har manglet personell, og fly har blitt satt på bakken.

Det har ført til at flere ambulansefly har vært utilgjengelige for oppdrag.

Av 103 piloter ønsket 91 å bli med videre. 12 piloter har etter det VG erfarer allerede har sagt opp.

Babcock SAAs anbud skal ha vært om lag 47 millioner kroner billigere i året enn tilbudet fra Lufttransport.

Krise i Nord-Norge

Spesielt i Nord-Norge har situasjonen skapt fortvilelse. Med store avstander mellom kommuner og sykehus er luftambulanse essensielt for å frakte pasienter med akutt behov.

Leger i både Finnmark og Troms har uttrykt stor bekymring over at det kan oppstå akutte situasjoner hvor det er stort tidspress, og forteller at det allerede har oppstått situasjoner hvor pasienter har måtte vente for lenge før de blir sendt til sykehus. De har fortalt at bekymringen for at liv kan gå tapt er reell.

Krever kontraktsbrudd

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har fått kritikk for situasjonen som har oppstått, og dro til Nord-Norge for å holde hastemøter med representanter for Helse Nord, Nordlandssykehuset, Luftambulansetjenesten og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) 5. mai.

Der ble det blant annet foreslått at avtalen med Lufttransport FW forlenges, fram til en ny løsning er på plass.

Opposisjonspartiene Ap, Sp, SV og Rødt gikk 8. mai ut og krevde at regjeringen bryter kontrakten med Babcock , og lar Lufttransport fortsette ambulanseflygingene på ubestemt tid.

Tirsdag 15. mai vil Høie redegjøre i Stortinget, og KrF skal deretter ta en avgjørelse om de stiller seg bak kravet fra de fire andre partiene.

Hastetiltak får kritikk

Det er iverksatt flere hastetiltak for på bakgrunn av manglende flytransport, skriver Luftambulansetjenesten HF i en pressemelding.

Innleie av en Beech propellfly med besetning som skal være tilgjengelig på dagtid, to helikoptre fra Forsvaret med blant annet medisinsk innredning om bord og innleie av ambulansejet er blant tiltakene. To nye ambulansehelikopter kan settes inn i løpet av juni.

Flyene som er leid inn kan imidlertid ikke brukes for kuvøseoppdrag.

Det kan være kritisk for nyfødte barn med kompliserte hjertefeil eller behov for akutt kirurgi. Hvert år blir mellom 80 og 100 barn hentet med ambulansefly av kuvøseteamene ved UNN og Nordlandssykehuset.

Styreleder inhabil

Midt i striden erklærte styrelederen i Helse Nord RHF, Marianne Telle, seg inhabil i saken på grunn av bindinger til selskapet hun er administrerende direktør for, Bedriftskompetanse AS, har til Babcock.

Telle hevder imidlertid at hun ikke har hatt innsyn i anbudsprosessen.

Saker som omhandler luftambulansetjenesten blir derfor behandlet av nestleder Inger Lise Strøm.

Ble tilbudt bonus for null sykefravær

Babcock fikk også mye kritikk for at de ville inngå avtale om å gi de ansatte en lønnsbonus dersom de ikke var borte fra jobb i løpet av året. I forslaget VG fikk innsyn i står det at bonusen lyder på 40.000 kroner. Forslaget ble trukket senere.

Det ble blant annet ytret bekymring over at piloter skulle møte opp på jobb til tross for sykdom, noe som i så fall er brudd på Luftfartsloven.

Sendte forslag til tariffavtale

Onsdag 9. mai ble det kjent at Babcock Air Amubulance, som skal ta over driften av luftambulansen fra juni 2019, har tilbudt 91 piloter fast jobb. Det er fremdeles ikke klart hvordan pilotene stiller seg til forslaget.

Hvis de ikke takker ja, kan opp mot 70 piloter si opp jobben innen juni 2018, viser en e-post VG har fått innsyn i.

Forbundsleder i Norsk Flygerforbund, Yngve Carlsen mente torsdag 10. mai at luftambulansekrisen på langt nær er løst med tilbudet fra Babcock.

– Befolkningen sitter nå med et in ntrykk av at problemet er løst, men det må korrigeres. Tilbudet fra Babcock er ikke annet enn en invitasjon til å forhandle. Krisen er på ingen måte løst eller over, sa forbundslederen.

