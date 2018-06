IKKE MED: KrFs Hans Fredrik Grøvan liker ikke alle punktene i tillitsreformen til Ap, SV og Sp. Foto: Helge Mikalsen

KrF stemmer ned opposisjonens «tillitsreform» i skolen

Publisert: 05.06.18 10:24

INNENRIKS 2018-06-05T08:24:18Z

KrF har bestemt seg for ikke å stille seg bak Ap, SV og Sps forslag om en tillitsreform i skolen i sin helhet, og det vil derfor ikke bli flertall for den i Stortinget.

Det bekrefter KrFs utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan til VG. Samtidig sier han KrF vil jobbe videre med flere av punktene i forslaget.

Reformen omfatter forslag om å redusere testing, byråkrati, rapportering og dokumentasjonkrav for gi lærerne større handlingsrom. I tillegg vil partiene de vurdere hele teste-regimet med blant annet nasjonale prøver i skolen.

Ikke enig i alle punktene

Grøvan sier det er flere punkter i reformen KrF ikke kan stille seg bak, som det at man skal se på eksamenssystemet.

– Vi synes systemet i dag med standpunkt og eksamenskarakter fungerer bra, hele eksamenssystemet inngår som en del av gjennomgangen av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Forslaget om å utarbeide en konkret og forpliktende plan for hvordan profesjonen skal styrkes er viktig, men det må ikke være en nasjonal plan. Det må skje på den enkelte skole og i den enkelte kommune.

Han sier KrF vil gå videre med noen av punktene, med sine egne formuleringer

– Vi vil redusere omfanget av rapportering og dokumentasjon på nasjonalt nivå, styrke lærernes profesjonelle hadlingsrom, og gjennomgå kvalitetsvurderingssystemet, men vi er opptatte av at dette blir gjort basert på fagfornyelsen regjeringen jobber med, sier han.

– Vi ønsker heller ikke at en skal ha detaljerte målkrav knyttet til elevresultater i ansettelsesavtaler, som man har eksempler på. Vi vil få vurdert i hvilken grad slike avtaler benyttes, og konsekvensene av det.

– Henger seg i ræva på regjeringen

– Jeg er overrasket over at særlig KrF som tidligere har vært positive til det ikke vil være med på å innføre en tillitsreform i skolen som er etterspurt av lærere, sier Martin Henriksen, utdanningspolitisk talsperson for Ap.

Han mener ikke KrF eller regjeringspartiene går ordentlig videre med noen av forslagene, men i stedet vanner dem ut

– Vi vil for eksempel kreve at ansettelsesavtaler ikke inneholder målkrav knyttet til elevresultater, mens de vil se på det. Det regjeringspartiene og KrF gjør er i realiteten å stanse både tillitsreformen og en skikkelig gjennomgang av test- og målesystemet i skolen. Det er for sent å gjøre det etter fagfornyelsen.

Senterpartiets Marit Knutsdatter Strand er også skuffet:

– Det er stort behov for en tillitsreform, og vi er skuffet over at det ikke blir flertall. Rapporteringskravene er for store. Norske lærere er blant de lærerne i OECD-land som bruker minst tid på undervisning, sier hun.

SVs Mona Fagerås sier hun trodde KrF ville være med på å gi reformen flertall.

– Jeg er skuffet og lei meg på vegne av hele den norske lærerstanden som nå kunne ha fått mer tid til elevene sine, sier hun.

– Dette er tredje gang KrF på kort tid løper fra det de er for og i stedet henger seg i ræva på regjeringspartiene. Det var det samme med avskiltingen av lærere og 4-kravet i mattematikk.

– Dette er KrF-politikk

Grøvan avviser at KrF løper fra det de er for

– Dette er KrF-politikk, ikke kompromisser, sier han.

– Vi har ikke endret syn om 4-kravet eller avskilting av lærere, men var bundet av avtalen som gjelder i forbindelse med innføringen av lærernormen som vi fikk gjennomslag for. Det må vi forholde oss til.

KrF stemmer mot punktet om å innføre en “tillitsreform” i skolen, selv om de sammen med Ap, Sv og Sp i 2016 og 2017 gikk inn for at det må innføres en tillitsreform i skolen der det nasjonale kvlaitetsvurderingssystemet endres. Grøvan sier det er fordi andre partiene har lagt flere punkter inn i hva en slik reform skal innebære enn tidligere.

– Vil ikke ha et eget punkt som vedtar at det er en tillitsreform, fordi vi vil konkretisere det ned til de fire punktene vi er for. Tillitsreform kan være så mye, og resten av opposisjonen vil legge noe annet i dette enn oss - da blir begrepet upresist.