FORELESTE: Aisha Shazadi har forelest om niqab for norske skoleklasser. Bildet er tatt i 2012. Foto: Hilde Østby/Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Aisha Shezadi til Aftenposten: – Jeg har ikke gjort noe straffbart

Publisert: 04.06.18 22:48

INNENRIKS 2018-06-04T20:48:45Z

I et intervju med Aftenposten sier Aisha Shezadi at hun vil tilbake til Norge av hensyn til sitt barn.

I forrige uke ble det kjent at norske Aisha Shezadi ba Utenriksdepartementet om hjelp til å komme hjem . Shezadi skrev i et brev til UD at hun befinner seg i en flyktningleir nordøst i Syria, og at hun «frykter å bli tvangssendt tilbake til» Den islamske staten (IS).

– Jeg har ikke gjort noe galt. Jeg reiste og bodde i deres områder fordi jeg har trodd det var en islamsk stat, og at det var et liv i tråd med islam og islamske verdier. Men det siste halvannet året har vi sett at de ikke er på rett vei i det hele tatt. Og dermed er jeg ikke en del av dem. Jeg støtter dem ikke. Jeg ville vekk, jeg flyktet, men ble tatt på veien, sier hun til Aftenposten .

Shezadi og hennes tunisiske ektemann var del av en gruppe som flyktet fra IS i Eufratdalen sør for Raqqa i fjor høst, angivelig på grunn av innbyrdes konflikt og drap IS-krigerne imellom.

– Endret syn

I intervjuet understreker kvinnen flere ganger at hun ikke lenger er del av IS.

– Jeg har endret syn på IS fordi det var ikke den islamske staten jeg først trodde det var. Det er sant at jeg har hatt det komfortabelt og har vært i stand til å leve det som for meg er det ideelle livet til en muslimsk kvinne, men de siste to årene har de henrettet hundrevis av sine egne og begått mange grove feil i henhold til islamske lover og prinsipper, sier hun til avisen.

Fengselsstraff

Shezadi sier hun ønsker å returnere til Norge av hensyn til sønnen på to år. Hun er også klar over at Syria-reisen kan få konsekvenser. Dette fordi hun er «er muslim og ikke godt likt hos den norske befolkning», og til tross for at hun hevder å ikke ha gjort noe straffbart.

– Hva jeg vil gjøre om jeg returnerer til Norge? Først må jeg vel gjennom en rettssak og sone en eventuell fengselsstraff. Utenom det vil jeg bare leve et helt vanlig, enkelt liv. Langt vekk fra trøbbel og problemer, sier hun til Aftenposten.

Da nyheten først ble kjent uttalte UDs pressetalsperson Guri Solberg, på generelt grunnlag, at «utenrikstjenesten har svært begrensede muligheter for å yte noen form for bistand til norske borgere som reiser inn eller oppholder seg i Syria».