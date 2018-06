UAKSEPTABELT: Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) sier at politiet fortsatt har kontroll på Holmlia, men at situasjonen er uakseptabel og at gjengen må tas. Foto: Tore Kristiansen / VG

Justisminister Wara taus om Oslo-politiets gjenginnsats

Publisert: 10.06.18 08:20 Oppdatert: 10.06.18 09:18

INNENRIKS 2018-06-10T06:20:24Z

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) er veldig bekymret for situasjonen på Holmlia og sier at situasjonen er uakseptabel. Men han vil ikke svare på om han mener politiet har gjort en god nok jobb.

Lørdag avslørte VG hvordan Oslos største gjengtrussel har vokst frem de siste 10 årene – uten at politiet har klart å stoppe dem . Gjengen Young Bloods sprer frykt blant lokalbefolkningen på Holmlia sør i Oslo .

– Det er uakseptabelt. Over så mange år skal ikke gjenger få lov til å utvikle en virksomhet der man terroriserer nærmiljøet. Det er ikke noen tvil om at denne gjengen skal tas, sier justisminister Tor Mikkel Wara.

– Folk skal ikke bo i et nabolag hvor det ikke er politiet som holder lov og orden og bestemmer hva som er rett eller galt å gjøre, sier Wara.

Justisministeren: – Vanskelig å få til bevisene

Young Bloods knyttes til flere drapsforsøk, kidnappinger og grenseløs vold. Allerede i 2016 ble de vurdert som den største gjengtrusselen i hovedstaden . Wara sier at Justisdepartementet har vært kjent med situasjonen, og at han fikk en orientering om gjengen da han ble justisminister.

– Hva tenker du om at voldelige gjengmedlemmer som oppleves som terroriserende for befolkningen på Holmlia går fritt rundt gjennom flere år?

– Det er krevende å skaffe tilstrekkelig bevis her. For politiet er det alltid sånn at det ikke er nok å vite hvem de er, men de må også ha tro på at de får dem dømt hos en dommer. Til syvende og sist er det en domstol som avgjør om folk skal i fengsel eller ikke, sier Wara.

– Hva tenker du denne saken forteller om politiets jobbing mot gjengkriminalitet?

– Jeg er mest opptatt av status i dag. For VG har en historisk gjennomgang, og jeg ønsker ikke å kommentere historikken, sier Wara.

Han er trygg på at Oslopolitiet tar saken på alvor, og jobber godt. Men presiserer at regjeringen nå skal se på om politiet har nok ressurser til å håndtere den negative utviklingen på Holmlia. Og om politiet har lovhjemlene og straffereaksjonene de trenger for å hamle opp med gjengen.

Vil ikke svare om politiets innsats

– Når et slikt miljø har fått lov til å vokse frem over så mange år, har et så stort voldspotensial og holder en hel bydel i et slikt jerngrep – kan man da si at politiet har gjort en god nok jobb?

– Jeg ville ikke brukt disse ordene til å beskrive situasjonen. Men jeg sier at vi ikke må komme i en situasjon hvor det skjer, svarer Wara.

– Men har politiet gjort en god nok jobb?

– Jeg opplever at de tar situasjonen på alvor, er svaret fra justisministeren.

Han sier han skal følge tett hvordan politiet bruker midlene sine fremover. Og påpeker at det tar med enn fem måneder før de kan gjøre en vurdering av effekten av de 30 millionene som ble bevilget ekstra til Oslopolitiet i 2018.

– Så på ett eller annet tidspunkt kan det hende at jeg mener noe om de har gjort en god nok jobb, men jeg mener ikke noe om det i dag, sier Wara.

– Vil du si at politiets innsats mot dette miljøet har vært god? Ja eller nei.

– Jeg kan ikke vurdere, jeg vil ikke svare på det. Jeg opplever at de tar det på alvor. Karaktersetting vil jeg ikke gjøre nå, det kan vi kanskje komme tilbake til senere, sier justisministeren.

Les hele avsløringen: GJENGEN INGEN KLARTE Å STOPPE

– De på Holmlia kan ikke leve med det

– Ja eller nei – har regjeringen gjort en god nok jobb med å håndtere gjengkriminalitet i Oslo?

– Jeg mener at vi har tatt det på alvor, og så skal vi løpende evaluere om vi kunne gjort mer. Men jeg mener at vi har gitt mye ressurser og høy prioritet til å håndtere gjengkriminalitet i Oslo. Det er lett å dokumentere. Så er jeg helt pragmatisk og prestisjeløs på å vurdere om vi kan gjøre ting annerledes, svarer Wara.

– Det var ikke et ja eller nei …

– Nei, men det var svaret.

– Kan du leve med dette som justisminister – å ha en slik situasjon på Holmlia?

– Nei, jeg mener at dette er uakseptabelt. Én ting er om jeg kan leve med det, men de på Holmlia bør ikke leve med det. Sånn skal det ikke være, sier justisministeren.

