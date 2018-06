MISTENKER 14 FORHOLD: Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby ved Oslo politidistrikt. Foto: Hallgeir Vågenes

Overfalt kvinner: 37-åring mistenkt for å stå bak i alt 14 forhold

Publisert: 12.06.18 23:51

INNENRIKS 2018-06-12T21:51:00Z

Politiet i Oslo mistenker en 37 år gammel mann for å stå bak i alt 14 forhold – og har siktet ham for fire overfall på unge kvinner.

Politiet pågrep fredag mannen etter å ha fått teknisk gjennombrudd som knytter ham til fire overfall på unge kvinner, som politiet mener har vært voldtektsforsøk.

Dømt for voldtekt

Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby ved Oslo politidistrikt opplyser til NRK at mannen er mistenkt for ytterligere ti forhold, som nå er under etterforskning.

Mannen som er hjemmehørende i østlandsområdet er straffedømt flere ganger tidligere. I 2013 ble han dømt til fire års fengsel for en såkalt sovevoldtekt. Både før og etter dette er han dømt for vold mot kvinner.

I vinter nedsatte politiet i Oslo en egen etterforskningsgruppe fordi de så en mulig sammenheng mellom ulike overfall. I det stille etterforsket de en person som overfalt unge kvinner om natten.

Mistet bevissthet

De fire overfallene som han nå er siktet for, har alle skjedd etter at etterforskergruppen ble dannet, det siste tilfellet for et par uker siden.

Han skal ikke ha fullført noen voldtekt i disse tilfellene, men fremgangsmåten har vært den samme: Han har fulgt etter unge jenter i 20-årene hjem nattetid mellom tre og fem om natten, og gått til angrep idet de låste seg inn hjemme. Angrepet har skjedd bakfra ved at han har tatt kvelertak på sine ofre til de mistet bevisstheten.

Mannen tilsto grov vold mot kvinnene, men nektet for at angrepene var seksuelt motivert. Retten la heller ikke voldtektsforsøk til grunn da mannen ble fengslet for fire uker.