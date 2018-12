Forsvarer for knivdrapsiktet: – Krangel forut for drapet

INNENRIKS 2018-12-15T10:26:39Z

Mannen som skal ha drept en person med kniv i Oslo i natt er en kjenning av politiet. Hans forsvarer John Christian Elden forteller at en krangel er bakgrunnen for knivstikkingen.

Publisert: 15.12.18 11:26 Oppdatert: 15.12.18 14:09

I en SMS til VG skriver siktedes forsvarer John Christian Elden at en krangel på julebordet er bakgrunnen for drapet. Forsvareren ønsker ikke å si noe om hvem som var involvert i krangelen.

– Det får etterforskningen vise, skriver Elden.

Det var litt etter klokken 02.00 natt til lørdag at politiet fikk melding om en hendelse i en lavvo i Holmenkollen i Oslo . En person hadde da blitt drept under et julebord. Politiet pågrep og siktet enn mann i 30-årene for drapet.

Den siktede er en latvisk statsborger i 30-årene, bosatt på Hamar. Han blir fremstilt for varetektsfengsling på mandag. Den avdødes pårørende er for øyeblikket ikke varslet.

Avhør utover dagen

Det var ifølge politiet flere til stede da hendelsen fant sted. Arrangementsansvarlig i skiforeningen, Ole Kristian Sørland, opplyser at det er plass til om lag 50 personer i lokalet.

Politiet sier at de vil avhøre den siktede utover dagen, og har brukt nattet til å ta avhør av vitnene som var til stede. De kriminaltekniske undersøkelsene på stedet er ferdige, men området er fremdeles sperret av klokken 11 på formiddagen.

Litt etter klokken 12 opplyser den siktedes forsvarer, John Christian Elden, at den siktede sitter i avhør.

– Han forklarer seg og samarbeider med politiet etter beste evne.

Ambulansepersonell satt umiddelbart i gang livreddende førstehjelp, men personens liv sto ikke til å redde. Krimteknikere har jobber på åstedet utover natten. Politiet opplyser at de har kontroll på det antatte drapsvåpenet.

– Forferdelig

VG har vært i kontakt med Erik Eide, generalsekretær i Skiforeningen. Han forteller at de ser på dette som en alvorlig hendelse.

– Det å våkne opp til en slik informasjon er helt forferdelig, sier han til VG.

Arrangementansvarlig i Skiforeningen, Ole Kristian Sørland sier at de aldri har opplevd en lignende hendelse før.

– Dette er forferdelig trist. Man tenker alltid på de pårørende og involverte i en sånn sak. Vi føler med dem, sier han til VG.