På AVVEIE: Fisk lå fredag kveld strødd i Stalheimstunnelen. Foto: Vegtrafikksentralen

Trailer med 19 tonn laks veltet

Et vogntog med fisk mistet fredag kveld deler av lasten sin i Stalheimstunnelen i Voss.

Publisert: 07.12.18 23:47 Oppdatert: 08.12.18 01:26

– Hvor mye fisk som har havnet i veibanen, vet vi ikke ennå da vi akkurat har ankommet tunnelen, sier operasjonsleder Lars Geitle til VG i 23-tiden.

Politiet fikk melding om ulykken like etter klokken 22 fredag kveld. Det utenlandsregistrerte vogntoget har trolig kommet borti tunnelveggen eller taket og mistet deler av lasten, sier operasjonslederen.

Det er ikke meldt om personskader.

– Det jobbes nå med å få berge mest mulig fisk og vi vet ikke hvor lenge veien vil være stengt, sier han.

Tunnelen var stengt en god stund, men et kjørefelt ble natt til lørdag åpnet med manuell dirigering forbi stedet. Vest politidistrikt melder et kvarter over midnatt at det er lite trafikk på stedet og ingen kø.