Fastrentene i Lånekassen øker

Fastrentene i Lånekassen vil fra 1. januar være 2,472 prosent for tre års bindingstid, 2,804 for fem år og 3,309 for ti år.

De tre satsene øker med henholdsvis 0,127 prosentpoeng, 0,117 prosentpoeng og 0,145 prosentpoeng, opplyser Lånekassen .

Hvis markedet utvikler seg slik prognosene tilsier, vil dagens flytende rente i Lånekassen på 2,09 prosent øke med 1,25 prosentpoeng innen 2022 til 3,34 prosent.

Bare rundt åtte prosent av de vel 640.000 eks-studentene som i dag betaler tilbake studielånet sitt, har fastrente på lånet, ifølge Lånekassen.