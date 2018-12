GJENG: VG har avdekket hvordan den kriminelle gjengen Young Bloods fikk vokse frem gjennom mer enn 10 år. Foto: Privat

Riksadvokaten varsler nasjonal gjenginnsats

Riksadvokat Tor-Aksel Busch krever tung innsats mot gjengkriminalitet. Nå løftes arbeidet inn i Samordningsorganet, som i tillegg til hans eget kontor består av Kripos, POD og Oslo-politiet.

Publisert: 12.12.18 18:30

– Det som tilsynelatende virker å være et gjengmiljø i enkelte bydeler i Oslo , er så viktig at vi ønsker å løfte det opp og forankre innsatsen helt til topps, sier statsadvokat Reidar Bruusgaard ved Riksadvokatembetet til VG:

– Gjengkriminalitet er en av de sentrale prioriteringene til Riksadvokaten, og Tor-Aksel Busch er svært opptatt av å forsikre seg om at det skal være en god og utholdende struktur på politiets satsing fremover, sier Brusgaard.

Riksadvokaten forventer at gjengbekjempelsen skal ligge øverst i prioriteringsbunken til både politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo, men også politimesteren i Øst politidistrikt, Steven Hasseldal.

VG har gjennom flere artikler dokumentert hvordan den kriminelle gjengen Young Bloods fra Holmlia fikk vokse frem til å bli hovedstadens største gjengtrussel gjennom mer enn ti år – uten at politiet klarte å stoppe den.

– Alvorlig situasjonsbeskrivelse

Young Bloods står bak drapsforsøk, grove voldsepisoder og kidnappinger. Den kriminelle gjengen knyttes også til store narkotikainnførsler.

Riksadvokaten ønsker nå å forankre innsatsen mot miljøet i det såkalte Samordningsorganet, som jobber strategisk mot alvorlig og organisert kriminalitet på et nasjonalt nivå.

Dette ledes av fagdirektør i politidirektoratet, Atle Roll-Matthiesen - med disse medlemmene: Assisterende Riksadvokat, Knut Erik Sæther, sjefen for Kripos, Ketil Haukaas og politimesteren i Oslo, Hans Sverre Sjøvold.

Organets sekretariat er lagt til Kripos og ledes av avdelingslederen ved Taktisk etterforskningsavdeling.

– Kripos er gitt et særlig ansvar for å ha det nasjonale blikket på hva som er viktigst for landet å ha fokus på, sier Bruusgaard.

– Skyldes dette initiativet misnøye med Oslo-politiet?

– Det vil jeg ikke si. Men da Kripos, politiet, mediene og lokalsamfunnet kom med en så alvorlig situasjonsbeskrivelse som de gjorde i sommer, ønsker Riksadvokatembetet å gå dypere inn i materien. Vi ønsker å støtte, men også forsikre oss om at dette tas på alvor. Det er det vi gjør nå.

Etter et møte med ledelsen i politidistriktene i Oslo og Øst i slutten av november, skrev Riksadvokaten i et brev datert 4. desember:

«Begge politidistriktene tegner et bilde av en alvorlig situasjon innen etterforskningsfeltet, med ikke ubetydelige kapasitetsutfordringer»

– Dette er bekymringsfullt, sier Bruusgaard.

Nylig kunne VG avdekke at det i et hemmelig politidokument ble slått alarm om manglende etterforskningskapasitet i Oslo-politiet, både på Manglerud politistasjon og sentralt ved Felles enhet for etterforskning og etterretning (FEE).

–Ifølge dokumentet skal politiet være hindret fra å starte opp nye prosjekter på grunn av mangelen på etterforskere. Gjør det deg bekymret?

– Jeg ønsker ikke å kommentere et brev jeg ikke har lest. Men vårt utgangspunkt er at politimesterne har en krevende jobb. De skal prioritere en rekke områder. Likevel er det sånn, selv i reformtider, at vi skal ha en tydelig og kraftfull innsats mot gjeng. Vi har sagt at dette er så viktig at vi forutsetter at politimestrene prioriterer dette.

Langvarig innsats

– Hvem sitt ansvar er det at politiet har kapasitetsutfordringer?

– I utgangspunktet tenker jeg at politimesteren er sentral. Det er de som forvalter pengene som Stortinget bevilger. Derfor sier vi at det er viktig de engasjerer seg i disse utfordringene og påser at de sentrale prioriteringene våre etterleves.

– Har politimester Hans Sverre Sjøvold vært for distansert?

– Det har vi ingen mening om. Jeg synes det har skjedd veldig mye godt, positivt politiarbeid siden i sommer. Vi har flere ganger fått spørsmål om innsatsen frem til da har vært mangelfull, men det har vi ikke gått inn i, sier Bruusgaard.

Statsadvokaten sier at de har forståelse for at alle politimestre har utfordringer og mange ting som skal prioriteres.

– Samtidig er det viktig å ikke slippe seg for langt ned, selv etter at et fenomen som gjeng skulle forsvinne fra gatebildet. Fremover er det som sagt viktig at vi har en vedvarende og langvarig innsats. Og for å få til dette tror vi det er avgjørende at politimesterne støtter prioriteringen.