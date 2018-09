VENNINNER: Næringsminister Monica Mæland og daværende Bergen-ordfører Trude Drevland under NHOs årskonferanse i 2015. Foto: Jørgen Braastad

Disse møtene har Monica Mæland (H) holdt hemmelig i over to år

INNENRIKS 2018-09-18T20:45:45Z

Forvaltningens vaktbikkje kritiserer Nærings- og fiskeridepartementet for å trenere etter at departementet først nå offentliggjør to møter som avslører mer aktivitet rundt den kontroversielle Drevland-saken enn tidligere kjent.

Publisert: 18.09.18 22:45

Departementet har fått sterk kritikk fra Sivilombudsmannen både for hvordan de har argumentert for hemmeligholdet, og tiden de har brukt på å behandle innsynssaken rundt Monica Mælands kalenderoppføringer.

– Jeg har sjelden opplevd lignende tidsbruk og mangel på respekt for frister på svar til meg, som i denne saken med Næringsdepartementet. Det at de ikke holder fristene gir inntrykk av at de trenerer saken, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger til VG.

Mæland snudde

Den såkalte Drevland-saken startet da Bergens daværende ordfører, Trude Drevland (H), var gudmor for cruiseskipet «Viking Star», og i forbindelse med dåpen av skipet i 2015 ble påspandert av reder Torstein Hagen, flere reiser, deriblant en tur med privatfly med overnatting på luksushotell for seg og sin sønn i Venezia.

Hagen ønsket å kunne skrive «Bergen» på skipets hekk, men fikk en rekke ganger nei fra Næringsdepartementet til regelendringen som ville tillate dette.

Statsråd i Næringsdepartementet var Monica Mæland (H), nær venninne og partifelle med Drevland.

I november 2014 snudde imidlertid departementet, og tillot likevel endringen, som lot rederen skrive «Bergen» som hjemmehavn på skipet.

Ble etterforsket

Politiet i Bergen siktet og ba senere statsadvokaten om å ta ut tiltale mot Drevland og havnedirektør Inge Tangerås for grov korrupsjon i saken. Statsadvokaten henla i 2016 saken etter bevisets stilling.

For å kartlegge Mælands aktiviteter i forbindelse med avgjørelsen, ba VG i 2016 om innsyn i oppføringene i Høyrestatsrådens Outlook-kalender for oktober og november 2014.

Departementet avslo innsynsbegjæringen.

VG klaget avgjørelsen inn for Sivilombudsmannen, og fikk i juni 2017 medhold i innsynskravet. Først over ett år senere, etter en rekke purringer fra Sivilombudsmannen, ga Næringsdepartementet innsyn i kalenderoppføringene.

To ukjente møter

I Mælands kalender fremgår to møter statsråden holdt med maritim avdeling i Næringsdepartementet i ukene før beslutningen fra departementet om å tillate regelendringen.

Drøyt to uker før avgjørelsen, tirsdag 28. oktober, sto et 15 minutter langt formøte med maritim avdeling på statsrådens kalender. Også fem dager før avgjørelsen falt, står en halv time langt møte med maritim avdeling oppført i Mælands kalender.

Det er ikke oppgitt agenda for noen av disse møtene.

«Viking Cruises bør gis signaler om at departementet foreslår en forskriftsendring», skrev maritim avdeling i notatet til Mæland, hvor de 12. november 2014 snudde og anbefalte regelendringen.

I perioden 13. oktober til 13. november 2014 holdt Mæland ifølge kalenderoppføringene fire møter med handelspolitisk avdeling, to møter med eierskapsavdelingen, et møte med forsknings- og innovasjonsavdelingen, i tillegg til ytterligere ett møte med maritim avdeling og kommunikasjonsavdelingen i departementet om polarkoden.

Brøt fristene

Sivilombudsmannen er utnevnt av Stortinget til å ivareta borgernes rettigheter overfor forvaltningen.

I denne saken tok det over ett år før departementet leverte på kravene fra ombudsmannen.

– Min kontroll blir ikke effektiv og Stortingets kontroll med departementet blir sviktende og mangelfull når fristene brytes. I denne saken er ikke fristene holdt, og det er jeg svært kritisk til, sier Falkanger.

I et brev til departementet fra august i år ga Sivilombudsmannen departementet sterk kritikk for håndteringen av saken:

«Stortinget har forutsatt at ombudsmannens frister skal holdes. Departementets manglende svar, sammenholdt med de formuleringene som er brukt i brevene hit, etterlater et inntrykk av at departementet ikke har hatt intensjon om å følge de fristene som er satt. Dette, sammenholdt med departementets tidsbruk i saken, er sterkt kritikkverdig.»

I svar på ombudsmannens gjentatte purringer, skrev departementet først at de ville «gi nærmere tilbakemelding snarest mulig», deretter at saken hadde viktige prinsipielle sider som krevde en «grundig og forsvarlig behandling», så at de ville avvente Sivilombudsmannens behandling av en lignende innsynsbegjæring fra en annen journalist, og til slutt at «innsynskravet er fortsatt under behandling, og vi har behov for mer tid for å ferdigstille saken.»

I februar ga Sivilombudsmannen også Dagbladet medhold i et lignende krav om innsyn i kalenderen til statsminister Erna Solberg (H). Men heller ikke Solbergs kalenderoppføringer er utlevert.

Erna vil stramme inn

Solberg har sendt på høring et forslag til endring i Offentlighetsloven , som innebærer at elektroniske kalenderoppføringer bli unntatt fra offentlighet.

Norsk presse har gjennom Norsk Presseforbund protestert mot høringsforslaget.

– Disse sakene er ekstreme tilfeller på at forvaltningen har trenert og ikke vil gi ut kalenderoppføringene. Det er også svært spesielt at forvaltningen motarbeider Sivilombudsmannen og holder på sin tolkning, til tross for klare påbud fra ombudsmannen. Dette svekker ordningen med Sivilombudsmannen, og til sist vår rettssikkerhet, siden ombudsmannen er utnevnt av Stortinget til å opptre på samfunnets vegne, sier Kristine Foss, jurist i Norsk Presseforbund til VG.

Kommunikasjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet, Trond Viken, skriver i en e-post til VG at det ikke var mulig å imøtekomme Sivilombudsmannens opprinnelige frist.

– Saken er kompleks og prinsipiell, og har krevd grundige vurderinger. Behandling av saken har derfor tatt tid. NFD har rettet seg etter Sivilombudsmannens uttalelser i saken og har behandlet anmodninger om innsyn i kalenderoppføringer i tråd med dette. Det var ikke mulig å imøtekomme Sivilombudsmannens opprinnelige frist 15. august, men vi svarte innen den utsatte fristen.