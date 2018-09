BOM-PRAT: Samferdselsminister Jon Georg Dale hilser på Rogaland-fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal før møtet i Samferdselsdepartementet. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Bompengebråk kan føre til utsettelse av nye takster

Etter et møte om den betente bompengestriden i Samferdselsdepartementet i dag, vurderes nå utsettelse og reforhandling av hele løsningen.

Det er den nye bompengeordningen i Bypakke Nord-Jæren som har ført til så store konflikter at nyslått samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) så seg nødt til å kalle inn partene til et møte.

Bråket dreier seg om planene om flere bomstasjoner, samt at takstene dobles i rushtiden, slik at én passering koster 44 kroner.

For noen får det store konsekvenser for privatøkonomien: - Min hverdag blir mye hardere.

Åpner for reforhandling

Etter møtet ble det klart at det fremdeles er mulig å reforhandle pakken.

– I dag har jeg gitt uttrykk for hva som er statens posisjon, slik at det skal være helt klart overfor de fem lokale deltakerne i avtalen. Det opplever jeg at det har vært uklarhet om. Det er nå avklart, sier samferdselsministeren til VG etter møtet.

Statens posisjon er at bompenger krever lokal tilslutning. Dersom partene blir enige om å reforhandle avtalen, og eventuelt utsette innfasingstidspunktet for nye bompenger, vil statsråden akseptere det, på følgende betingelser:

De fem må være enige.

De må ha balanse mellom inntekter og utgifter i pakken.

De må nå nullvekstmålet.

En eventuell ny bompakke må behandles i Stortinget.

– Beslutningene skjer lokalt i styringsgruppa, og det betyr at jeg forholder meg til de konklusjonene de hittil har hatt. Hvis det kommer andre konklusjoner i framtiden, kommer det som følge av lokale vedtak, sier Dale.

Blant deltakerne i møtet var ordfører Christine Sagen Helgø (H) i Stavanger kommune , ordfører Kristine Enger (Ap) i Randaberg kommune , ordfører Ole Ueland (H) i Sola kommune, fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) i Rogaland og fylkesrådmann Trond Nerdal .

Uklart hva som skjer videre

– Det kom opp et alternativ; man kan velge å utsette igangsetting fra 1. oktober og dagens ordning fortsette inntil vi har hatt en reforhandling, og det er jo det alternativet jeg bringer med meg tilbake til mine politikere i Randaberg, sier ordfører Enger.

Hun sier at hun ikke er sikker på om det er enighet i styringsgruppa om hva de skal gjøre.

– Jeg må ta en runde med mine politikere lokalt, så jeg kan komme til styringsgruppa og gi en klar anbefaling fra vår side, sier ordføreren.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal sier hun opplevde at samferdselsministeren var opptatt av ryddighet under møtet.

– Han vil ha konsensus fra styringsgruppa. Det hadde vi og det er det jeg forholder meg til, sier hun.

Hun viser til at de konkurrerer med andre byer om viktige midler og vil forhandle videre med staten om disse.

– Vi tar opp rushtidsavgiften så snart vi kan, men vi trenger også et grunnlag for å se hvordan den slår ut.

– De vedtakene som er fattet, er fattet

Men Sola-ordføreren ser foreløpig ikke for seg noen utsettelse.

–De vedtakene som er fattet, er fattet, og gjelder frem til noe annet er bestemt. Vi er innstilt på å gjennomføre de vedtakene som er fattet, sier Ueland til VG.

På spørsmål om det er et alternativ for dem å utsette innføringen av det nye bompengesystemet, sier han at han forholder seg til vedtaket som er fattet, altså at det innføres 1. oktober.

– Hvilke spørsmål hadde du til samferdselsministeren i dag?

– Det handler om å få regjeringen til å bekrefte det nullvekstmålet som ligger til grunn for disse avtalene, gjelder, og ikke er frivillig, slik man har fått inntrykk av i løpet av de siste ukene, sier han og legger til at statsråden var tydelig på det punktet.

Det er ikke bare folk på Nord-Jæren som protesterer mot bompenger. Også i hovedstaden er det holdt demonstrasjoner på veien mot økte avgifter.

