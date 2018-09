TO DØGN UTEN STOL: Helgen ble ødelagt for Marie Aune Bardal da Widerøe rotet bort rullestolen. Her er hun på et annet løp. Foto: Privat

Widerøe legger seg «paddeflate» – sendte Maries (23) rullestol til Spania

INNENRIKS 2018-09-02T18:51:09Z

Marie Aune Bardals (23) rullestol ble sendt til Alicante i stedet for til Sandefjord lufthavn Torp. Helgen som den unge idrettsutøveren hadde sett fram til, ble ødelagt.

Publisert: 02.09.18 20:51 Oppdatert: 02.09.18 21:30

Bardal fløy fredag kveld fra Værnes i Trondheim til Torp i Sandefjord med flyselskapet Widerøe for å delta i Vestfold maraton.

Da hun fredag kveld satt på flyet fikk hun beskjed om at flyets lasterom var for lite for den elektriske rullestolen. Rullestolen skulle derfor fraktes med et annet fly, som tok av fra Værnes klokken åtte lørdag morgen.

Den 23 år gamle RaceRunner-utøveren har Cerebral parese. Hun kan ikke stå eller gå ved egen hjelp og har heller ikke håndmotorikk som gjør det mulig å forflytte seg i en manuell rullestol uten hjelp.

Allerede da hun bestilte billettene opplyste Bardal flyselskapet om at hun var avhengig av å ha med den elektriske rullestolen til reisen, ifølge faren Tormod Aune.

Under maratonen brukte Bardal en trehjulet løpesykkel, mens flere assistenter løp etapper sammen med henne.

– Sint og skuffet

Da flyet ankom Torp lørdag morgen, var det uten Bardals rullestol. 23-åringen fikk da ny beskjed om at rullestolen ville ankomme klokken tolv samme dag.

Da rullestolen heller ikke kom frem lørdag formiddag som lovet tok familien kontakt med flyselskapet.

Etter 25 minutter i telefonkø fikk de beskjed om at det eneste kundebehandleren kunne gjøre var å sende en e-post til Værnes og Torp om situasjonen.

Både familien og Bardal fikk oppgitt et telefonnummer til Torp lufthavn, men telefonsvareren opplyste at telefonen holder stengt i helgene.

Søndag kveld har hun ennå ikke fått tilbake rullestolen sin. Den siste informasjonen familien fikk var at rullestolen var i Alicante i Spania, og etter planen skal leveres til Bardal mandag.

– Hun er sint og skuffet. Dette er en idrettsreise som hun har sett fram til, sier faren Tormod Aune og fortsetter.

Familien mener at dialogen avdekker en grunnleggende useriøs tilnærming til service overfor en sårbar funksjonshemmet idrettsutøver.

– Hun får hele helgen ødelagt ved at Widerøes fly ikke har store nok lasterom til å ta med en el-rullestol som hun rutinemessig har meldt fra om at hun er avhengig av.

Som idrettsutøver betaler 23-åringen billetter for både seg selv og sin personlige assistent. Hun fikk en manuell lånerullestol fra Torp, som også har gitt assistenten en større arbeidsbyrde.

– Vi har tatt feil avgjørelse

Forbundsleder Arne Lein i Norges Handikapforbund mener situasjonen er helt uakseptabel.

– Det er dessverre ikke sjeldent at vi hører om trøbbel med fly. Det er bare en forferdelig kjedelig sak som hun overhodet ikke skal akseptere sier Lein.

Han påpeker at Bardal har gjort alt etter boken og at det ikke er akseptabelt å ikke ta med rullestolen på samme fly.

– De som holder på med dette må forstå hva en rullestol faktisk er. Den er tilpasset den som bruker den individuelt - og det er ikke bare å sette seg i en annen stol, sier han.

Lein synes Widerøe skal beklage til familien og gå gjennom sine rutiner for å sørge for at de kan behandle kundene ordentlig.

Informasjonssjef Catharina Solli i Widerøe sier selskapet er utrolig lei seg for det som har skjedd.

– Hun har gjort alt riktig, booket tidlig og opplyst om rullestolen. At hun er sint og skuffet har jeg full forståelse for. Vi har tatt feil avgjørelse, sier hun.

Hun vet ikke hvorfor familien er blitt bedt om å ringe telefonnumre som ikke er operative i helgene, men opplyser at rullestolen skal ha landet i Trondheim klokken 16.40 søndag.

– Jeg er litt tom for ord. Jeg er ordentlig, ordentlig lei meg. Rullestolbrukere skal prioriteres, understreker Solli, som lover å følge opp Bardal og familien personlig.

Solli opplyser om at hun skal melde inn flere avvik.

– Er det noen rutiner som bør endres for å hindre at det skjer igjen?

– Rutinene er på plass, men det er vanskelig å si hva som har skjedd. Det må vi finne ut av i morgen.

– Saken er ikke avsluttet for vår del.