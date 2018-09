Foto: Trine Ohrberg-Rolfsrud

God design ga prisdryss til VG

INNENRIKS 2018-09-26T20:43:23Z

En vellykket overhaling av papiravisen og gode digitale presentasjoner av Norges forsømte broer og mysteriet om kvinnen som ble funnet død på Oslo Plaza, bidro til at VG hanket inn hele 13 designpriser.

Publisert: 26.09.18 22:43

De ble delt ut under den årlige utdelingen til bransjeorganisasjonen Society for News Design Scandinavia (SNDS) i København onsdag kveld.

Spesielt to av medaljene førte til et skikkelig jubelbrøl fra VG-medarbeiderne som befant seg på festmiddagen:

VG fikk gull for god digital design i dataprosjektet «De forsømte broene».

De forsømte broene

Ved hjelp av en lite kjent database og 90.000 pdf-dokumenter, kunne VG i fjor komme med flere avsløringer om farlige broer og manglende inspeksjoner i Norge. SNDS-juryen mener «datamengden som er behandlet er imponerende, og den gode presentasjonen gjør at saken blir enklere å forstå».

VG avslørte trafikkfarlige skader, omfattende regelbrudd og at Statens vegvesen manglet oversikt over tilstanden til Norges 17000 broer.

– Det er en selvfølge for VG å bygge for mobil først når vi gjør store prosjekter, men de forsømte broene er et eksempel på et prosjekt hvor det var ekstra viktig å løse brukeropplevelse og design på en god måte fordi det var mange kompliserte faktaopplysninger som skulle inn, sier Ola Stenberg, utviklingsredaktør i VG.

Dette fikk VG priser for

Digitalt

Gull: De forsømte broene

Sølv: Plaza-mysteriet

Papir

Best Designed Newspaper

Sølv: Redesign

Sølv: Hjelp!

Bronse: Den amerikanske døden

Bronse: Angrepet. Ofrene. Jakten

Bronse: Inn på teppet

Sølv: Da hund møtte han

Sølv: Plaza-mysteriet

Bronse: Verdens største overgrepsforum

Bronse: Hatets nye ansikt

Sølv: Det hvite raseriet

Sølv: All over design

Best designede avis

I papirkategorien ble VG kåret til «Best designed Newspaper in Scandinavia».

Dette blir regnet som den høyeste utmerkelsen blant papiravisene, og er en pris VG aldri har fått før. Den blir tildelt i kjølvannet av at VG redesignet papiravisen i fjor – noe som også ble hedret med en sølvmedalje.

SNDS-juryen mener blant annet at «VG er en kompakt avis med en sterk identitet, det er lett å navigere for leseren, den grafiske komposisjonen er god. Dette er en avis med høy energi».

– At VG premieres for sitt særegne og gjennomførte tabloide avisuttrykk, er stor stas og veldig hyggelig! Det er mange gode og kreative krefter i VG som skal ha æren for dette. Anerkjennelsen tar vi med oss videre som inspirasjon i vårt arbeid med å presentere god journalistikk på en best mulig måte overfor våre lesere, sier printsjef Eirik Vale Frogner.

Se nederst i saken noen av printsakene VG fikk priser for.

Plaza-mysteriet

VG fikk også sølv i kategorien feature for sin digitale presentasjon av Mysteriet på Oslo Plaza hvor en ung, elegant kvinne ble funnet død på luksushotellet pinseaften 1995.

– Plaza mysteriet er en historie som vi har klart å gjøre stor på flere plattformer. Vi er spesielt stolte av at vi tok en nyhetssak og løste den på en visuell måte du ikke har sett tidligere, sier utviklingsredaktør Stenberg.

Avsløringen av verdens største overgrepsforum ble belønnet med bronse.

Med de 13 prisene ble VG mestvinnende i årets konkurranse sammen med danske Politiken, rett foran finske Helsingin Sanomat, som stakk av med 12.

Også i fjor sanket VG heder og ære under den årlige prisutdelingen. Da ble VG mestvinnende i Norden, med 16 medaljer for god avisdesign.