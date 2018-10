KREVER SVAR: Stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen, Jan Bøhler, vil stille en rekke spørsmål til regjeringen etter VGs addictologi-avsløringer. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Jan Bøhler: Dårlige signaler om politiet ikke gjør noe

2018-10-03

Stortingspolitikere mener det sender svært dårlige signaler at virksomheten til terapeuten Espen Andresen bare får fortsette og fortsette uten at politiet griper inn.

Publisert: 03.10.18

Stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen Jan Bøhler (Ap) har gått gjennom alle sakene VG har skrevet om Addictologi Akademiet.

– Jeg synes det er rystende å lese så godt dokumenterte saker som VG har laget om en behandling av dem som lider ulike avhengighet. Dette er ofte de svakeste og mest sårbare i samfunnet. Det er urovekkende at det virker som om denne virksomheten bare kan fortsette, sier Bøhler.

– Jeg blir også overrasket over at miljøets ledere ikke viser noen ydmyket eller vilje til å rette opp, når det kommer kritikk om godt dokumenterte forhold, fortsetter han.

Miljøets leder er Espen Andresen, som gjennom sitt selskap Addictologi Akademiet , hevder han hjelper folk til å bli kvitt sine avhengigheter. Hans nære medarbeider er Laila Mjeldheim, som driver salgsbedriften Det norske kartselskapet.

De har fått tilsendt uttalelsene i denne saken, men ikke besvart henvendelsen. De har tidligere avvist alle forhold omtalt i VG.

Addictologi-avsløringen: Kort oppsummering og alle artiklene

«Organisert og planmessig»

– Hvordan reagerer du på det som har kommet frem om de systematiske svertekampanjene?

– Den siste artikkelen styrker det inntrykket man har fått når man har lest alle de andre 40 artiklene. Det blir dokumentert veldig grundig at man har misbrukt opplysninger fra terapeutiske samtaler, og opplysninger som burde være vernet med strenge personvernregler. Om man vil bli tatt seriøst som terapeut må man forholde seg til personvernregler når så sensitive forhold utleveres, sier Bøhler.

Han kaller svertingen «organisert og planmessig». Flere strafferettsadvokater har påpekt mulige straffbare forhold etter å ha lest om hvordan offentlige etater har fått falske anmeldelser og varsler om utbrytere fra miljøet.

– At de også skal ha utnyttet disse opplysningene i den svertekampanjen som VG beskriver, er et alvorlig forhold i seg selv. Det er urovekkende lesning og forsterker de tidligere reportasjene og tar det ennå et skritt lengre på grunn av omfattende dokumentasjon, sier Bøhler.

Må se saker i sammenheng

Bøhler presiserer at det ikke er Stortingets oppgave å dirigere politiet i enkeltsaker.

– Men jeg forventer at politiet gjør det de selv har sagt til VG , nemlig at de etter politireformen skal se slike saker i sammenheng og samarbeide med andre etater. VG har avdekket et veldig stort sakskompleks som omhandler alt fra torpedovirksomhet, brudd på personvernregler, omfattende kontantøkonomi, personforfølgelser og falske anmeldelser. Det er avdekket forhold som er et stort samfunnsproblem, sier Ap-politikeren, som påpeker at de som har blitt utsatt for dette ofte har vært rusavhengige sårbare personer.

Bøhler får støtte fra Jenny Klinge (Sp), som også sitter i justiskomiteen.

– Det er åpenbart at politiet må se på denne saken som en helhet. Det er mange personer gjennom årene som dette gjelder. Jeg prøver å være forsiktig med å si at politiet må etterforske bestemte enkeltsaker. Dette fremstår likevel ikke som en enkeltsak, men som en helt egen problematikk som samfunnet må reagere på. Det gjør at politiet må prioritere dette, sier Klinge.

– Blir alvorlig bekymret

Oslo-politiet sier de i dag har fire åpne saker knyttet til addictologimiljøet i dag. Én av disse var opprinnelig henlagt, men ble gjenåpnet av statsadvokaten . De andre er nyere anmeldelser. VG har tidligere skrevet om et tosifret antall henleggelser av anmeldelser etter kort tid.

Påtalelederen i Oslo politidistrikt, Beate Brinch Sand, uttalte i VG mandag om de fortsatt åpne sakene at «vi har veldig mange andre høyt prioriterte saker som er mye mer alvorlig enn dette».

– Hva tenker du om dette?

– Hvis de ikke har kapasitet til å gå inn et så stort sakskompleks, som har fått så mye oppmerksomhet og med så mange sårbare mennesker involvert, så blir jeg alvorlig bekymret. Dette har med tilliten i samfunnet å gjøre. Det sender svært dårlige signaler om denne virksomheten bare skal kunne pågå og pågå og pågå, uten at politiet gjør noe. Det bekymrer meg, sier Bøhler.

– Dette er en type virksomhet vi er nødt til å slå ned på som samfunn. Dette kan ikke få utvikle seg videre. Derfor må politiet bruke tid og ressurser på dette, sier Jenny Klinge.

Utfordrer regjeringen

Bøhler vil utover høsten stille regjeringen flere spørsmål:

● Er det riktig at politiet angivelig har så liten kapasitet at de ikke kan prioritere et så stort og alvorlig sakskompleks?

● Kan de sitte og se på at politiet sier de ikke har ressurser til å gå inn i et sakskompleks av så stor samfunnsmessig betydning som dette?

● Hvilke overordnede regler kan regulere virksomheten disse driver? I dag slipper de unna regler som gjelder innen helselovgivning og alternativ behandling, påpeker Bøhler.

● Er det riktig at det skal være et lovtomt rom uten tilsyn når man sier man driver med behandling av sårbare mennesker med avhengighetsproblemer?

Klinge kommer også til å be om svar fra justisminister Tor Mikkel Wara.

– Jeg forventer at også han innser at det må jobbes målrettet og godt med disse sakene for å unngå at stadig flere sårbare mennesker blir grovt utnyttet, sier hun.

Avviser

Terapeut Espen Andresen har tidligere uttalt til VG:

– Jeg avviser på det sterkeste at jeg selv skal ha foretatt alvorlige kriminelle handlinger som å true mennesker, eller at jeg skal ha forsøkt å få andre til å true noen på mine vegne. Hva folk med ulike motiver for å sverte meg påstår at jeg har sagt eller hva de angivelig sier på mine vegne, får stå for deres regning. Det er i så fall en sak for politiet.

Mjeldheim mener det finnes en annen versjon av forholdene omtalt i VG:

– Omstendighetene taler imidlertid for at påstandene er fremsatt mot bedre vitende av noen som ønsker å skade meg og min virksomhet – og som prøver å bruke VG som «mikrofonstativ» for å oppnå dette, har hun tidligere uttalt.

