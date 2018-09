Vitne til politiaksjonen: - Jeg var utrolig heldig som ikke gikk inn på stasjonen

INNENRIKS 2018-09-18T16:59:33Z

TRONDHEIM (VG) Leon Bafondoko (20) ble vitne til politiaksjonen på Trondheim sentralstasjon, sekunder før politiet skjøt den dobbeltdrapssiktede i beinet.

Publisert: 18.09.18 18:59 Oppdatert: 18.09.18 19:23

Bafondoko ble vitne til politiaksjonen da han sto og ventet på bussen på Trondheim sentralstasjon. Han filmet hendelsen i forkant av pågripelsen.

– Jeg så tre tungt bevæpnede politifolk løpe inn på bussterminalen, mens de ropte «her borte, her borte». Det var da jeg skjønte at det pågikk en pågripelse av alvorlig karakter, forteller Bafondoko til VG.

Bafondoko, som først snakket med Adresseavisen , sto ved holdeplassen utenfor terminalbygget. Han forlot stedet like før selve pågripelsen fant sted, og forteller at han ikke hørte skudd bli avfyrt.

– Det var da jeg forsto at jeg var i fare, rett og slett, og begynte å bevege meg mot sentrum. Etterpå tenkte jeg at jeg var utrolig heldig som ikke gikk inn på terminalen, men stoppet opp utenfor, sier han.

– Jeg visste ikke hvor alvorlig det kunne være, så det var de verste tankene som meldte seg i hodet. Jeg følte meg ikke trygg, sier han.

Siktede skadet seg selv

Siktede ble skutt i beinet av politiet i forbindelse med pågripelsen på Trondheim sentralstasjon, rundt 40 minutter etter de første meldingene om hendelsen tilkom politiet.

- Han hadde et stikkvåpen som han skadet seg selv med. Da politiet tok kontakt med ham, fortsatte han med selvskading med stikkvåpenet. Det er årsaken til at vi avfyrer skudd, sier politioverbetjent Jon Ola Volden til VG.

– Vi ønsket å stoppe selvskadingen. Han hadde omfattende skader som han selv hadde påført seg og det er hovedårsaken til at han ligger på sykehuset, sier Volden.

Undersøker mulig drapsvåpen

Politiet fikk klokken 17.54 mandag kveld melding om at det hadde blitt utført grov vold mot flere personer på en privat adresse i Prinsens gate i Trondheim sentrum, og rykket raskt ut.

Da politiet ankom stedet fant de to personer med alvorlige skader. Én av dem ble erklært død på stedet, den andre ble erklært død på St. Olavs hospital kort tid etter. En tredje person er fortsatt til behandling på St. Olavs hospital og betegnes som alvorlig skadet, men stabil.

Tirsdag opplyste politiet at alle de fire involverte i hendelsen er tenåringer, opprinnelig fra Afghanistan. Det er Nasratullah Hashimi (19) og Reza Alizada (17) som døde etter voldshendelsen.

Den siktede vil fremstilles for varetektsfengsling så snart det lar seg gjøres, melder politiet i en pressemelding. De to drapsofrene skal obduseres tirsdag.

- Vi gjør videre undersøkelser av om stikkvåpenet også ble brukt i drapshandlingene. Det er en hypotese, sier Volden.

Et vitne har fortalt til VG at en av mennene som ble skadet i leiligheten, fortalte at han var blitt slått med hammer .

- Er det en hypotese at hammer er blitt brukt?

- Det vil jeg ikke kommentere. Det gjenstår mange undersøkelser og vitneavhør, sier Volden.