DN: Ba Ap-kvinne nekte for at Giske sto bak invitasjon

Ifølge DN skal partisekretær i Ap Kjersti Stenseng ha bedt en kvinne om å ikke si at det var Trond Giske som inviterte henne til et partiarrangement. Kvinnen leverte senere inn varsel om at hun ble seksuelt trakassert av Giske på arrangementet.

Kvinnen som varslet er selv aktiv i partiet. Før jul meldte hun fra om at hun ble utsatt for seksuell trakassering fra nestleder Giske.

Avisen skriver at kvinnen har opplevd det som en ekstra belastning at hun av partisekretær Kjersti Stenseng ble bedt om å skjule sannheten om hvem som inviterte til arrangementet der trakasseringen skal ha funnet sted.

DN har snakket med Ap-kvinnen, som ikke ønsker å uttale seg i saken, men bekrefter de faktiske forholdene. Ifølge avisen skjedde partiarrangementet i mai, mens Stenseng tok kontakt noen måneder senere.

Da ba hun henne om å si at det var Stenseng, og ikke Trond Giske, som hadde invitert henne på arrangementet dersom DN tok kontakt med spørsmål om det. Kvinnen hadde på dette tidspunktet ikke varslet om at hun opplevde trakassering.

Stenseng selv avviser påstandene.

– Fremstillingen til Dagens Næringsliv i denne saken er usann og spekulativ. Ved å konstruere saker knyttet til så sensitive temaer som varslingssaker, legger avisen et unødvendig press på allerede pressede varslere, det tar jeg sterk avstand fra, skriver partisekretær Stenseng i en epost til DN.

Hun har ikke besvart DNs spørsmål om hun kjente til kvinnens opplevelse da hun senere kontaktet henne. Stenseng har foreløpig ikke besvart VGs henvendelse.

Trond Giske oppsøkte kvinnen på Ap-landsmøtet i april 2017 og ba henne bli med på arrangementet som skulle foregå i mai. Det var i utgangspunktet ikke naturlig og det kom som en overraskelse at kvinnen ble invitert med, opplyser hun.

I forbindelse med selve arrangementet opplevde Ap-kvinnen det hun betrakter som seksuell trakassering fra Giske. At Stenseng ba henne om ikke å si at hun var invitert av Giske, gjorde at hun senere ikke ville at Stenseng skulle behandle varslet fra henne, skriver avisen.