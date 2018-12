Advokat kritisk til Google: – Mange møter veggen

INNENRIKS 2018-12-12T16:53:48Z

Nordmenn blir hengt ut som pedofile, overgripere og kriminelle på internett. Advokat Halvard Helle mener Google må strekke seg langt for å slette innleggene fra deres sider.

VG

Publisert: 12.12.18 17:53

VG har kartlagt 25 nordmenn som siden 2012 har blitt hengt ut nettsteder drevet av Ivar Underberge.

Les og se hele saken her: Netthetseren ingen klarer å stoppe

Flere av dem som er hengt ut av Underberge forteller også om en vanskelig kamp mot Google om å få de falske påstandene om seg selv fjernet fra deres søkemotor.

– Min erfaring med Google, er nesten like jævlig som nettrollet, sier Tore Aasheim, som ble hengt ut som en pedofil kriminell av Underberge.

I en e-postkorrespondanse mellom Aasheim, Aasheims advokat og Google, som VG har sett, må Aasheim gjennom flere runder over syv måneder før han får innlegget slettet. Dette til tross for at han i første henvendelse la ved en rettskraftig dom som spesifikt krevde at Underberge slettet innlegget om ham.

– Møter veggen

Halvard Helle er leder for Advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess. Han er kritisk til nettilbydernes håndtering av saker som angår netthets.

–Det er et faktum at mange enkeltmennesker møter veggen i sine forsøk på å slette straffbar omtale fra nett. Akkurat det er en problemstilling som er verdt å ta på alvor. Det er veldig viktig med effektive slettemuligheter. Begrensingen her ligger i nettilbydernes evne og plikt til å fjerne straffbart innhold.

Denne plikten mener også justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) at Google og Wordpress må ta på alvor.

– Ansvarlige selskaper, både norske og internasjonale, skal ta sitt ansvar, og skal fjerne og hindre personer å uttrykke disse tingene, som helt opplagt er straffbart, og som helt opplagt er forferdelig skadelig for de det rammer.

Krever dom fra USA

Jim Høyen ble hengt ut for å spre hiv på Underberges nettsted. Høyen forteller at med en rettskraftig dom fra Norge fikk han fjernet søketreffet fra Google. Men hos Wordpress stoppet det opp.

Wordpress sine retningslinjer krever nemlig at man må ha en rettskraftig dom fra USA for at de skal kunne gjøre noe.

– Wordpress opererer i hele verden, de må da forholde seg til hele verden, de kan ikke bare forholde seg til amerikansk rett, sier Høyen.

Advokat Halvard Helle forstår frustrasjonen.

– Krever man en dom fra en amerikansk rett, da er man maktesløs, slår Helle fast.

VG har kontaktet pressekontoret til Automattic, eieren av Wordpress-plattformen, gjentatte ganger over en periode på fem uker. De har så langt ikke svart på noen av våre henvendelser.

Google på sin side sier at de ikke ønsker å kommentere enkeltsaker, men svarer dette på generelt grunnlag:

– Det er viktig for oss å understreke at Google ikke eier internett, vår rolle er å hjelpe brukere med å finne frem til informasjon som allerede finnes på nett. Hvis du misliker noe på en gitt nettside, har ikke Google mulighet til å få eieren av den nettsiden til å fjerne innholdet. Vi kan bare fjerne det fra å dukke opp i Googles søkeresultat, skriver Google Norges PR-sjef Helle Skjervold i en e-post til VG.

Videre forklarer hun hvilke muligheter de har til å slette innhold:

– Vi ønsker å organisere verdens informasjon, og gjøre den universelt tilgjengelig. Men det er noen få tilfeller der vi likevel fjerner innhold fra Google Søk. Vi fjerner innhold dersom vi har en rettskraftig dom som krever dette. Brukere kan selv melde inn slike dommer for at vi skal kunne vurdere dem. Når vi mottar slike henvendelser om å fjerne innhold, går det gjennom en nøye gjennomtenkt prosess – inkludert omfattende menneskelig vurdering for å forsikre oss om at forespørselen er grundig juridisk fundert.

VG har også gitt Ivar Underberge mulighet til å svare på påstandene som er rettet mot ham i denne reportasjeserien. Han svarer blant annet:

– Overtrampet av feilaktig gjengivelse er av en så overdreven ensidig og av grov karakter, at jeg nå allerede vet at denne saken i etterkant vil belyses av en dommer i norsk rettsvesen.

Les hele tilsvaret her .