Styrmann reagerer på passiv sjøtrafikksentral: Det som skjedde, skal ikke skje i det hele tatt

INNENRIKS 2018-11-11T06:19:20Z

Styrmannen på et skip i nærheten av stedet «Sola TS» og KNM «Helge Ingstad» kolliderte, overhørte kommunikasjonen på sambandet. Han undrer seg over passiviteten til sjøtrafikksentralen, og trodde det var snakk om en øvelse.

Publisert: 11.11.18 07:19

– Jeg tenkte «Hvor er Fedje VTS?». De pleier å være veldig flinke til å si ifra om for eksempel ferger eller tankskip, men de sa ingenting, forteller den danske styrmannen Per Odmand Jørgensen til VG.

Han har seilt i 15 år langs norskekysten, og er ofte under sjøtrafikksentralen Fedje VTS sitt ansvarsområde.

Den skjebnesvangre torsdagsnatten, da «Sola TS» og «Helge Ingstad» kolliderte , var hans skip, Pioneer Knutsen, like i nærheten, og Jørgensen fulgte dramatikken over sambandet.

– Alt var bare feil

Jørgensen trodde imidlertid at det som utspant seg var en del av NATO-øvelsen «Trident Juncture», og ikke en reell situasjon med to skip på kollisjonskurs:

– Det hørtes simpelthen så urealistisk ut, forteller han, og utdyper:

– Da «Sola TS» sa, «sving», «du er for tett på», «du må gjøre noe» og ingenting ble gjort, så hørtes det helt feil ut. Jeg tenkte at det måtte være en øvelse, for kommunikasjonen var rett og slett feil.

Styrmannen forteller at han ikke forsto at situasjonen var reell før han passerte havaristen, liggende i fjæresteinene, rundt en halvtime senere.

– Personlig er jeg veldig overrasket over at Fedje VTS var litt passive, for det som skjedde her er noe som ikke skal skje i det hele tatt. Det kan skje ute på havet, men innenfor deres trafikkområde, som er overvåket på radar og så videre, skal det ikke skje. Derfor tok det en stund før jeg skjønte hva som hadde skjedd. Alt var bare feil, sier han.

Undret seg over passiviteten

Jørgensen mener Fedje VTS ga lite informasjon til losbåten og «Sola TS», om fregatten som var på full fart mot med avslått AIS (Automatic identification) i nattemørket.

– Jeg hørte på begge kanalene de (Fedje VTS red.anm.) benytter, kanal 16 og 80, og jeg hørte veldig lite fra dem. De burde ha meldt fra til losen på «Sola TS» om at det kom en fregatt med veldig høy fart, men det hørte jeg rett og slett ikke. Jeg hørte veldig lite til dem. Men det er vanskelig å si, de kan ha vært innpå, men det hørte ikke jeg, sier han, og legger til:

– Jeg lurte mye på det. De forholdt seg veldig stille.

Jørgensen understreker at han ikke prøver å fordele noen skyld, men at han synes Fedje VTS var for «passive».

– Jeg har alltid opplevd dem som oppdaterte og helt med. De har muligens gjort akkurat det de har hatt mulighet til å gjøre, men jeg savnet litt ekstra respons. De visste jo at «Helge Ingstad» var i området, og det var for lite informasjon til tankbåten. Det var det inntrykket jeg fikk. Jeg undret meg over at de var for passive.

Kystverkets regiondirektør i Vest, Jon Erik Hagen, er forelagt kritikken fra Jørgensen.

– Vårt mål er at Fedje VTS alltid skal være aktiv, men noen ganger må man undersøke ting litt nærmere. I tillegg til å samarbeide med politiet og havarikommisjonen, har vi satt ned en egen gruppe for å se på egne rutiner, og prosessen knyttet til hendelsen, sier Hagen.

– Utviste dårlig sjømannskap

Styrmann Jørgensen mener «Helge Ingstad» må ha sett tankskipet med kurs rett mot dem, og mener de har tatt en sjanse.

– Det er ingen tvil om at de så tankskipet. Det var så synlig som det kan få blitt. Min vurdering er at «Helge Ingstad» skulle prøve å ta dristige sjanser, og så har de undervurdert situasjonen. De hadde for høy fart, var for tett på, og så smalt det. De tok heftige sjanser, og det gikk ikke bra.

– Det var kontakt, men «Helge Ingstad» tok ikke dette på alvor. De burde helt klart ha reagert på en annen måte. Det er ingen tvil om at de utviste dårlig sjømannskap. De brukte ikke sjøvett.

Jørgensen mener at krigsskipets avslåtte AIS er en del av årsaken til at det gikk som det gikk.

– Det er helt sikkert en faktor. Ingen tvil. Hadde de hatt på den hadde det vært en annen situasjon. Jeg sier ikke at det er hele årsaken, men det er absolutt en vesentlig faktor. Det sier seg selv. Da er du mer synlig, sier han og legger til:

– Jeg tror de skulle trene på å gå tett på andre båter og skjær, og øve seg i en krigssituasjon, og så ble det «real life» plutselig.

Etter det VG kjenner til skal KNM «Helge Ingstad» ha meldt sin ankomst helt etter boken til sjøtrafikksentralen Fedje VTS.

Presse- og informasjonssjef i sjøforsvaret , kapteinløytnant Thomas Gjesdal, sier til VG at de hverken kommenterer årsakssammenheng eller hendelsesforløpet mens etterforskningen pågår.

– Nå er det Statens havarikommisjon som undersøker dette, samtidig som politiet også etterforsker. Inntil det arbeidet er gjort har vi ingen kommentar eller uttalelse på det.