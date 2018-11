STENGT AV: Bygget er ikke evakuert, men en etasje er stengt av etter hendelsen. Foto: Brenden, Jo Espen / NTB scanpix

Undersøker konvolutt med hvitt pulver

INNENRIKS 2018-11-30T09:52:34Z

To sivilt ansatte ved Innlandet politidistrikt på Hamar er tatt hånd om etter å ha vært i kontakt med en konvolutt som inneholdt hvitt pulver.

Publisert: 30.11.18 10:52 Oppdatert: 30.11.18 11:55

Innlandet politidistrikt har stengt av en etasje etter at to ansatte i politiet ble eksponert for innholdet i konvolutten.

– De har meldt om kløe i halsen og svie i øynene, sier operasjonsleder Dyre Antonsen i politidistriktet om de to politiansatte som er til behandling.

Han opplyser samtidig at en bombegruppe er på vei fra Oslo. Antonsen sier at bygget, som ligger i Parkgata på Hamar, ikke er evakuert. I en oppdatert pressemelding 11.49 skriver politiet at det ikke har vært nødvendig å evakuere bygget, og at de ansatte i bygget skal holde seg innendørs inntil videre.

– Fokus for politiet nå er å fastslå hva slags type stoff konvolutten inneholder, står det.

Politiet skriver at det er for tidlig å si noe om eventuell avsender og type konvolutt. Kommunelegen i Hamar er i bygget, hvor det jobber etterforskere, jurister og sivilt ansatte ved politidistriktet.

Konvolutten var adressert til Innlandet politidistrikt, skriver politidistriktet i pressemeldingen som ble sendt ut fredag formiddag.

Det er foreløpig uklart hva pulveret inneholder, ifølge politiet.