Erna Solberg om overgrepstiltalen: - En side av Svein som jeg ikke kjenner til

Tiltalen mot eks-statsråd Svein Ludvigsen (72) for seksuelle overgrep mot unge, enslige asylsøkere ryster Høyre, men Høyre-toppene understreker at Ludvigsen ikke er dømt.

– Dette er en svært alvorlig tiltale. Nå skal saken behandles av domstolen, og det er viktig at saken blir godt belyst, ikke minst av hensyn til de fornærmede, sier Solberg til VG.

På et pressetreff onsdag formiddag uttalte Solberg i tillegg:

– Jeg kjenner Svein som en god kollega og en hyggelig fyr. Dette er en side av Svein som jeg ikke kjenner til. Det er domstolen som skal stilling til skyldspørsmålet. Det er en alvorlig sak, sier Solberg.

Solberg var statsråd i samme regjering som Svein Ludvigsen, fra 2001 til 2005 i Kjell Magne Bondeviks regjering. Solberg var kommunalminister, mens Ludvigsen var fiskeri- og kystminister.

Aspaker: Trist

Onsdag formiddag ble Ludvigsen, som fra 2011 til 2014 var fylkesmann i Troms, tiltalt for å ha utnyttet sin maktposisjon til å gjennomføre seksuelle overgrep mot tre unge, enslige asylsøkere.

Dermed mener påtalemyndigheten at de kan føre bevis utover enhver rimelig tvil for at Ludvigsen har begått overgrepene han er tiltalt for.

Nåværende fylkesmann i Troms, Elisabeth Vik Aspaker, skriver i en pressemelding at hun av hensyn til etterforskningen har valgt å ikke kommentere saken før nå.

– Uansett utfall av rettssaken er dette trist for alle involverte parter, sier Aspaker.

– Dette har vært en krevende periode for embetet, og ikke minst har de ansatte opplevd dette vanskelig. Saken kunne stille spørsmål ved vår rolle som rettssikkerhetsinstans, fortsetter hun.

Mæland: Han hevder sin uskyld

Ifølge pressemeldingen har fylkesmannen i Troms bistått politiet siden varetektsfengslingen av Ludvigsen. Aspaker valgte da saken ble kjent for fylkesmannen å erklære seg inhabil fordi hun tidligere har hatt kontakt med Ludvigsen på mange arenaer.

Nåværende kommunalminister Monica Mæland (H) er knapp i sine kommentarer.

– Dette fremstår som en svært alvorlig sak. Han hevder sin uskyld, og vi må nå la det være opp til rettssystemet å behandle saken. Men uansett er det svært alvorlig å få en slik tiltale mot seg, sier Mæland.

Jan Tore Sanner, som var kommunalminister i Ludvigsens fylkesmannsperiode, vil foreløpig ikke kommentere saken.

Hjort: Uskyldig til det motsatte er bevist

Tidligere Tromsø-ordfører og advokat Jens Johan Hjort (H) vektlegger at Ludvigsen skal betraktes som uskyldig til det motsatte er bevist.

– Tiltalen er svært alvorlig. Så er det svært viktig for meg at vi skal betrakte Svein som uskyldig inntil det motsatte er bevist. Jeg har skjønt, eller fått fortalt, at det for Svein har vært en lettelse at saken ikke ble henlagt, slik at han da skulle komme i posisjon til å forsvare seg for en domstol. Tiltalebeslutningen innebærer jo at han får anledning til det.

– Men dette fremstår som en historisk tiltale?

– Det er det ingen tvil om. Skulle dette finnes bevist, så er det ingen tvil om at det er svært alvorlig.

– Hva tenker du om de tre unge, enslige mindreårige asylsøkerne som skal ha blitt utsatt for disse overgrepene?

– Så lenge denne saken ikke har vært behandlet i domstolen, så ønsker jeg ikke å uttale meg om det, sier Hjort.