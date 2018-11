STORMDØGN: Det blåser full storm i Rogaland, og hele Vestlandskysten må belage seg på stormfulle døgn fram til og med fredag. Her fra ekstremværet «Nina» i Øygarden i 2015. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Stormen i gang på Vestlandet – farevarsel gult nivå

2018-11-28T13:21:41Z

Stormen som er varslet i kveld og i natt er allerede i gang i Rogaland. Det er målt vindkast på over 30 meter i sekundet på land og over 130 km/t på Oseberg-feltet i Nordsjøen.

Publisert: 28.11.18 14:21

Meteorologisk institutt har i formiddag sendt ut farevarsel gult nivå for kraftige vindkast som følge av prognosene som foreligger.

130 km/t i Nordsjøen

– Det blåser i øyeblikket nå onsdag formiddag full storm i Rogaland, og det er observert vindkast på Eigerøy på 32,5 meter i sekundet, forklarer statsmeteorolog Steinar Skare ved Meteorologisk institutt i Bergen.

På Osebergfeltet i Nordsjøen er det meldt om vindkast på fra 61 til 72 knop, hvilket vil si opp til over 130 km/t.

– Det er et nokså kraftig lavtrykk, og det styrker seg. Det har sentrum over Island, og det er frontene vi får inn her. Sammen med et ganske kraftig høytrykk i øst lager det et kraftig vindfelt, forklarer han.

Ingstad-berging stanset

Det blåser onsdag mest fra Vest-Agder til sørlige Hordaland, mens det ved 13-tiden fortsatt var nokså stille i Bergen. Dette vil imidlertid ta seg kraftig opp.

I Øygarden pågår bergingen av KNM «Helge Ingstad», og her er ventet kraftig vind også – men neppe middelvind over sterk kuling. Likevel er det varslet vindkast på mellom 25 og 30 meter i sekundet. Bergingsledelsen valgte onsdag morgen å ta den ruvende kranlekteren «Rambiz» fra ankrene sine og flytte den i sikkerhet på Hanøytangen på Askøy, og utsette bergingsoperasjonen inntil uværet er over. De rakk heller ikke å sikre havaristen optimalt før de valgte å avbryte.

Storm i dagevis

Den sterkeste vinden i Bergensområdet vil være torsdag morgen.

Men uværet er ikke over første døgnet.

– Det vil blåse friskt fra Rogaland til Stad også fredag og lørdag, og det er ventet perioder med inntil liten storm også disse dagene, advarer Skare.