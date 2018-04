SELVKRITISK: Venstres profilerte politiker, Abid Raja, sier han ikke burde stått frem og bedt partileder Trine Skei Grande redegjøre for den betente saken som skjedde for ti år siden. Foto: Hansen, Frode

Abid Raja tar selvkritikk for Grande-utspill

Publisert: 16.04.18 13:12

Venstre-topp Abid Raja forstår kritikken etter at han midt under landsmøtet ba Venstre-leder Trine Skei Grande om å skulle kommentere den betente saken med 26-åringen og hva som skjedde på festen i Trøndelag for ti år siden. – Jeg tar selvkritikk, sier han.

Det er tid for selvransakelse og litt anger etter landsmøtet til Venstre i helgen:

– I ettertid har jeg reflektert over mitt utspill, og jeg ser at min oppfordring til Trine om å kommentere saken kom uheldig til uttrykk, sier Abid Raja til VG.

– Jeg har forståelse for dem som er kritiske til mitt utspill. Jeg synes terskelen for beklagelse har blitt altfor høy blant politikerne, og jeg har selv ingen prestisje i å ta selvkritikk, sier han.

Trosset partilederens bønn

Saken om mannen som har bekreftet at han hadde sex med 38-årige Trine Skei Grande da han selv var 17 år i 2008, preget medienes dekning av landsmøtet: Både knyttet til hva som skjedde på festen dagen etter bryllupet til Sps Ola Borten Moe for ti år siden og flere saker hvor kilder i Venstre har bekreftet at Grande og hennes rådgivere har forsøkt å fremstille ham som utilregnelig og ustabil . En kvinne som har varslet statsministeren om hva som skjedde på festen, sto frem i blant annet NRK og sa at Grande bør si unnskyld til mannen .

Grande bønnfalt sitt landsstyre til å oppfordre delegatene om ikke å be om at hun tok opp saken på landsmøtet.

Raja valgte å se bort fra den bønnen og gikk ut i NRK lørdag og oppfordret henne om å kommentere saken, slik at partiet kan legge den bak seg.

– Jeg gikk ut i NRK og sa det jeg gjorde fordi jeg var skuffet over at denne saken hadde preget landsmøtet og tatt for mye plass. I stedet for å få fokus på våre politiske saker, så hadde de sentrale riksmediene fokus på noe helt annet, sier Raja.

– Burde tatt det internt

– Jeg gjorde det veldig klart at det ikke var hva som skjedde på festen for ti år siden, jeg ville ha kommentert, men at det er etterlatt ett inntrykk at noen i Venstre mobber andre. Det kan ikke hefte ved partiet vårt.

– Men sett i ettertid forstår jeg de som sier dette burde ha vært tatt kun internt. Det tar jeg til etterretning og tar lærdom av, sier Raja, som er visepresident i Stortinget og som sitter både i finanskomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen.

Raja vil legge saken bak seg og ha fokus på politikk.

– Jeg akter å bidra til at Venstre løfter seg på målingene fremover, at vi får gjennomslag både på Stortinget og i regjering, og at vi lykkes med lokalvalget som alt kommer om ett år. Jeg lover å bidra med all min kraft.