Erna Solberg møtt med stående applaus på Frps landsmøte

Publisert: 28.04.18 15:37

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-28T13:37:59Z

GARDERMOEN (VG) Erna Solberg understreker på Frps landsmøte viktigheten av samarbeidet mellom de borgerlige partiene.

– Det er noen for 20 år siden neppe trodde at dette kunne skje, nemlig at en Høyre-leder ville tale for et Frp-landsmøte.

Det sier statsminister Erna Solberg (H) når hun taler for Frps landsmøte lørdag ettermiddag.

Det blir avholdt denne helgen på Gardermoen.

Viktig med samarbeid

Solberg viser til at det ved syv av de ti siste stortingsvalgene har vært borgerlig flertall.

– Det er et utrolig viktig skritt i norsk politikk i det norske samfunnet har vi har tatt skritt for å samarbeide.

Frp og Høyre er like på flere måter, trekker statsministeren frem.

– Vi endrer Norge sammen og vi har skapt historie sammen de siste årene, sier hun.

Taklet flyktningkrise og oljeprisfal

Solberg nevner noen av sakene som Frp og Høyre har stått sammen i stormen om: Den omdiskuterte nærpolitireformen og kommunesammenslåingene.

– Vi ble historiske fordi vi bli gjenvalgt. Jeg vet ikke hvordan det er med dere, men for meg er det slik at det er kjempeflott å bli valgt, men det er mye deiligere å bli gjenvalgt.

Solberg trekker frem det viktigste regjeringen nå bør gjøre:

– Vi må brette opp armene og fortsatt skape ny politikk.

Hun hyller også Frp-leder Siv Jensen for innsatsen hun gjorde for å møte oljeprisfallet, og skryter av hvordan regjeringen taklet flyktningkrisen.

Solberg takker alle statsrådene som sitter i salen for regjeringssamarbeidet.

– Jeg opplever at vi er et lag. Det er sjeldent det går varmt for seg og etter partilinjer.