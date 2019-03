KAMERATER: Stortingsrepresentant Guri Melby ser på mens leder Trine Skei Grande gir en klem til Oslo Venstres leder Espen Ophaug på Venstres landsmøte fredag. Foto: Therese Alice Sanne

Ny Venstre-uro: Familievenn av lederkandidat valgt til valgkomiteen

HELL (VG) Stortingsrepresentant Guri Melby har åpnet for å bli leder i Venstre etter Trine Skei Grande. Nå reagerer flere på at mannen som er fadder til hennes barn får plass i komiteen som skal sette sammen Venstres neste ledelse.

Lørdag ettermiddag valgte landsmøtet i Venstre hvem som skal sitte i valgkomiteen foran neste års landsmøte i partiet.

Venstres landsmøte neste år kan få i oppgave å foreslå en ny partileder. Som VG fortalte i februar mener flere sentrale kilder i Venstre at Trine Skei Grandes tid som partileder nærmer seg slutten.

Flere lederkandidater

Til valgkomiteen ble også lederen i Oslo Venstre, Espen Ophaug, valgt som medlem. Hvem som sitter i valgkomiteen kan bli avgjørende for hvem som til slutt ender opp som Venstres neste leder.

I øyeblikket er det kun Guri Melby som har sagt at hun er kandidat til å bli medlem av partiledelsen neste gang det skal skje utskiftninger der.

– Ja, når den tid kommer, svarte Melby på spørsmål fra Adresseavisen om hun er lederkandidat.

I tillegg forteller VGs kilder at Abid Raja og Sveinung Rotevatn også vil inn i ledelsen.

VG har vært i kontakt med flere landsmøtedelegater som reagerte på at Ophaug ble innstilt som medlem av valgkomiteen. Årsaken er at Ophaug er fadder til Guri Melbys eldste barn og er også en nær venn av hennes samboer, Thomas Hansen.

I tillegg har Melby og hennes familie flere ganger vært på ferier i Europa sammen med Ophaugs familie.

Mange venner

Hansen er også medlem av og tidligere ansatt i Venstre, og har også skrevet en biografi om tidligere Venstre-leder Lars Sponheim.

– Jeg har mange venner i Venstre. At et slikt fadderskap skal gjøre meg inhabil i valgkomiteen har jeg ingen forståelse for. Jeg skal gjøre som i alle valgkomiteer jeg har deltatt i: kjøre en åpen prosess og lytte til partiet, og sørge for et bra grunnlag for valgene på neste landsmøte, uansett om det skal velges tre, to, en eller ingen nye i partiledelsen, sier Ophaug til VG.

Droppet Rotevatn-venn

VG vet at flere delegasjoner på landsmøtet har vurdert å foreslå Peder Lofsnes Hauge fra Vestland Venstre som medlem av valgkomiteen, men at forslaget ble lagt vekk.

– Årsaken er at han er en nær venn av Sveinung Rotevatn, og vi kan se for oss at Sveinung vil være lederkandidat. Da ønsker vi at valgkomiteen skal være så uavhengig som mulig, sier en av kildene som har vurdert forslaget.

Guri Melby bekrefter fadderskapet og vennskapsforholdet overfor VG, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Likevel så ble Ophaug valgt, uten motkandidater.