NY VELGERSLAKT: Venstre har gjort det dårlig på meningsmålingene, og partileder Trine Skei Grande har erkjent at partiet er i krise. Foto: Helge Mikalsen

Her er folkets dom over partilederne: Grande dårligst ut

En fersk VG-måling viser at folk flest mener statsminister Erna Solberg (H) gjør den beste jobben som partileder. Kriserammende Trine Skei Grande (V) havner på bunnen.

Publisert: 06.03.19 19:38 Oppdatert: 06.03.19 19:51







Vanligvis måler VG hvor stor oppslutning partiene har hos velgerne. Der har Venstre i det siste havnet godt under sperregrensen.

Men det er ikke bare på partimålingene Venstre sliter.

Respons analyse har gjort en ny måling for VG. Denne gangen har velgerne blitt spurt om hvor god jobb de mener partilederne gjør for partiene de representerer.

Målingen viser at Venstre-leder Grande, som har bekreftet at hun tar gjenvalg som partileder i 2020, for tiden også er den partilederen folket mener gjør dårligst jobb. VG har spurt henne hvorfor:

Fakta om målingen Dato for gjennomføring: 28. februar til 4. mars 2018 Datainnsamlingsmetode: Telefonintervju Antall intervjuer: 1000 Utvalg: Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år. Utvalget er trukket tilfeldig. Feilmargin: Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2–3 prosentpoeng i svarene for den totale gruppen som har svart. Feilmarginene for undergrupper, for eksempel der velgerne av et parti blir spurt hva de mener om sin partileder, er større fordi gruppene er mindre. Vis mer vg-expand-down

– Dette er ikke uventet, men det er potensial til å gjøre det bedre. Derfor er det viktigste nå å bruke tiden fremover på forbedringer. Det har vi en plan for. Venstre er et grønt næringsparti og et liberalt kunnskapsparti, og vi må jobbe hardt frem mot lokalvalget for å vise det for velgerne, sier Grande om velgernes dom til VG.

– Både jeg, de andre Venstre-statsrådene og våre stortingsrepresentanter reiser og skal reise mer rundt for å bredde ut partiet. Vi vet at mange av velgerne våre sitter på gjerdet. Vi har en stor jobb å gjøre med å vise frem våre seire i regjering.

Dette er velgernes dom over hvem som ikke gjør en god jobb som leder av sine partier:

Se hva alle partilederne sier om velgernes dom nedover i saken.

– Grande sliter

Daglig leder Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse sier målingen bekrefter at Venstre-leder Trine Skei Grande sliter.

– Det er bare 28 prosent blant velgerne som mener hun i stor eller noen grad gjør en god jobb som partileder. Det er lavt. Ellers er det verdt å merke seg at Erna Solberg gjør det bra, selv om regjeringspartiene sliter med oppslutningen. Vedum og Moxnes scorer høyt i folket, selv om de ikke kommer fra de største partiene, det gjelder spesielt Moxnes.

Han peker også på målingen viser at folk mener Kjell Ingolf Ropstad gjør en bedre jobb enn Olaug Bollestad, og at Jonas Gahr Støre ikke scorer spesielt høyt, når en tar hensyn til at han leder et av de to store partiene.

Respons Analyse har også delt opp målingen, slik at man kan se hvor fornøyde partiledernes egne velgere er med dem. Disse tallene er imidlertid ikke like sikre:

– Vi er mer forsiktige med å vise frem de tallene fordi utvalget blir lite for de fleste partiene, men hovedbildet kan gjengis, sier han:

– Et stort flertall av egne velgere mener Moxnes, Vedum, Lysbakken og Solberg i stor grad gjør en god jobb.

Støre, Bollestad, og Bastholm i De Grønne får passe god oppslutning blant sine egne, mens Grande sliter.

Slik blir rekkefølgen hvis man rangerer partilederne etter hvem velgerne mener at gjør en god jobb som leder av sine partier:

Riktig observante lesere vil legge merke til at rekkefølgen er litt forskjellig på de to grafene. Det skyldes at det også er mulig å svare «ikke sikker».

Usikre på MDG

FLEST USIKRE: Une Bastholm får flest «ikke sikker»-svar på spørsmålet om hun gjør en god jobb som partileder. Foto: Frode Hansen

For MDG-leder Une Bastholm, for eksempel, svarer hele 34 prosent av de spurte «ikke sikker». Dermed kommer hun ganske lavt på begge rangeringene: Mange mener hverken at hun gjør en god eller dårlig jobb.

Selv tror hun det at hun gikk ut i mammapermisjon i åtte måneder da hun kom inn på Stortinget høsten 2017 har fått konsekvenser for synligheten.

– Når mange svarer at de ikke vet, så har de nok sett for lite til meg. Det skal vi gjøre noe med. Uansett er jeg mest opptatt av partiets faktiske evne til å drive fram grønn endring, og det er ikke et enkeltkvinneforetak. Den viktige jobben gjøres av våre rundt 250 folkevalgte over hele landet, skriver hun til VG.

Samtidig skriver hun at hun er glad for at én av tre mener hun gjør en god jobb.

Erna er favoritten

PÅ TOPP: Statsminister Erna Solberg er den partilederen flest mener gjør en god jobb. Foto: Tore Kristiansen

Erna Solberg gjør det best på listen over partilederne velgerne mener gjør en god jobb. Velgerne er også bare mindre misfornøyde med Trygve Slagsvold Vedum og Bjørnar Moxnes enn de er med henne.

– Det er alltid hyggelig å få gode tilbakemeldinger på jobben jeg gjør. Men så vet jeg godt at slike målinger kan svinge avhengig av den politiske debatten. Det viktigste for meg er at vi leverer på de sakene vi har lovet velgerne om å sikre mer kunnskap i skolen, inkludere flere i arbeidslivet og at helsekøene har blitt kortere, sier hun til VG.

Rødt-Moxnes i toppen

GÅR FREMOVER: Rødt har gått frem på meningsmålingene i den siste tiden. Velgerne er og godt fornøyde med partilederen. Foto: Frode Hansen

Bjørnar Moxnes scorer også høyt på listen over partilederne velgerne gjør en god jobb, til tross for at Rødt er et lite parti der han er eneste representant på Stortinget.

– Tilbakemeldingen fra velgerne er at vi greier å være tydelige i viktige saker og at vi står for noe. Det gjelder blant annet at vi står opp imot EØS og leder an i kampen mot Forskjells-Norge, sier Moxnes.

Rødt-lederen gjør bedre enn Ap-leder Jonas Gahr Støre, til tross for at Støre leder et stort parti.

Lysbakken fornøyd

BLID: Audun Lysbakken tror velgerne mener SV gjør en god jobb om dagen, og at det er derfor han gjør det godt på målingen. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

SVs Audun Lysbakken havner på fjerdeplass, like etter Moxnes, på listen over partiledere velgerne er fornøyde med. 50 prosent synes han gjør en god jobb, mens 31 prosent ikke synes det.

Lysbakken synes det er hyggelige tall, som han tror er et uttrykk for at mange mener SV gjør en god jobb om dagen.

– Til syvende og sist er det politikk som er viktig i politikken. Vi ser det går oppover på målingene for partiet nå. Det handler nok mye om en økende uro blant ganske mange, særlig knyttet til ulikheten i makt og rikdom som øker – og også uro over klimakrisen.

Lunkent resultat for Støre

IKKE I TOPPEN: Jonas Gahr Støre havner godt bak mange av partilederne i meningsmålingen. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener tallene er greie, til tross for at folk flest mener Erna, Trygve, Bjørnar, Audun, og Siv gjør en bedre jobb enn ham om dagen. 51 prosent mener Støre gjør en god jobb, mens 43 prosent ikke mener det.

– Det er alltid et mål å gjøre en god jobb, og jeg merker meg at jeg har gode tilbakemelding for dem jeg er på jobb for, nemlig Aps velgere. Det er politikkens innhold som er vårt fokus. Der er jeg optimistisk fordi jeg vet og ser at i vår partiorganisasjon er det stor mobilisering og mye spennende politikk, sier Støre til VG.

– Hva er årsaken til at 43 prosent av folk flest mener du ikke gjør en god jobb?

– Det har stått strid om Ap i noen tid på grunn av interne forhold. Det kan spille inn. Vi er i opposisjon, og at folk på høyresiden kan ha et annet syn på meg, det lever jeg godt med.

– Spiller Trond Giske-saken inn på din popularitet?

– Det spiller inn for målingene til Arbeiderpartiet. Det skaper støy og handler om spørsmål som gir negative tanker, ikke det politiske. Når jeg er optimist, er det fordi det pågår mye godt arbeid i vår partiorganisasjon utenfor medienes søkelys.

– Trygve Slagsvold Vedum er i den samme opposisjon som deg, men folk flest liker han veldig godt.

– Det er hyggelig, for jeg liker ham jeg òg.

Minst misfornøyde med Vedum

GODT LIKT: Det er færrest velgere som mener Senterparti-lederen gjør en dårlig jobb. Foto: Raftsjø, Axel Nilsson / NTB scanpix

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum humrer fornøyd over å havne nederst på listen over partiledere folk mener ikke gjør en god jobb, og nest-øverst på listen over partiledere folk mener gjør en god jobb.

Han sier han synes målingen er motiverende, men vil ikke gå inn på hvorfor han tror folk liker ham godt:

– Jeg tenker ikke at jeg er den rette til å vurdere meg selv – jeg må bare være meg selv. Men jeg tror mange skjønner at jeg sier ting fordi jeg mener det, og ikke bare fordi det er lurt, sier han.

– Til syvende og sist handler dette om politikk. Og vi som er partiledere representerer noen verdier og et ståsted.

Ropstad bedre enn Bollestad

ULIK TILBAKEMELDING: Velgerne er mer fornøyde med jobben Ropstad gjør for KrF enn jobben Bollestad gjør. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Olaug Bollestad er fungerende partileder for KrF, men det er ventet at Kjell Ingolf Ropstad vil ta over som partileder etter landsmøtet til våren. VG har derfor spurt hva velgerne synes både om jobben Ropstad gjør for KrF, og jobben Bollestad gjør for KrF.

Velgerne gir Ropstad syvendeplass blant politikerne de mener gjør en god jobb, mens Bollestad havner på niendeplass, nest nederst.

– Tallene bærer naturlig nok preg av at vi har en ny KrF-ledelse. KrF har fått store gjennomslag i regjeringsplattformen, så nå er jobben vår å vise hvor viktig det er at KrF sitter med hånden på rattet og sikrer en mer offensiv distriktspolitikk, valgfrihet for familiene og som løfter verdens fattige, sier Bollestad, som kommenterer tallene på vegne av KrF.

Midt på treet for Siv

Regjeringspartner og Frp-leder Siv Jensen gjør det ikke like bra som Erna Solberg, men bedre enn KrF. Foto: Terje Bringedal

FRP-leder Siv Jensen er midt på treet i listen over partilederne velgere mener gjør en god jobb, og havner på fjerdeplass i listen over de velgerne mener ikke gjør det. Til sammen mener 54 prosent at hun gjør en god jobb.

– Hadde alle disse valgt å stemme Fremskrittspartiet, hadde jeg vært veldig fornøyd. Nå skal jeg konsentrere meg om å få et best mulig valgresultat for å få sosialistene ut av ordførerkontorene slik at flere innbyggere skal få bo i en kommune uten eiendomsskatt og med valgfrihet i eldreomsorgen, sier Siv Jensen om tallene.