DØDE: En mann i 50-årene, bosatt i en omsorgsbolig i Færder kommune i Vestfold, døde etter bad i glovarmt vann. Foto: Gisle Oddstad, VG

Mann omkom etter å ha blitt badet i glovarmt vann: – Familien er i sjokk

Bistandsadvokaten til de pårørende etter bade-dødsfallet i Færder kommune sier de har vanskeligheter med å forstå hvordan ulykken kunne skje, og at de ønsker svar.

Publisert: 06.03.19 14:21







– Familien er fortsatt i sjokk over det som har skjedd, og har problemer med å ta innover seg denne tragiske hendelsen. De begriper ikke hvordan det kunne skje, sier bistandsadvokat Christian Lundin til VG.

Det var søndag 24. februar at en mann i 50-årene ble badet i glovarmt vann på en omsorgsbolig i Færder kommune. Fire dager senere døde han av skadene på Haukeland sykehus.

Det ble tirsdag ettermiddag klart at den ansatte som hadde ansvar for mannen da han skulle bades er siktet for brudd på helsepersonelloven. Den ansatte er en kvinne i 30-årene.

Politiet mener at kvinnen ikke var tilstrekkelig aktsom i forbindelse med at pasienten skulle senkes ned i et badekar ved hjelp av en heiseanordning. Hun har vært tatt ut av tjeneste siden forrige uke.

Vil ha svar

Lundin sier til VG at familien nå er opptatt av å få svar på hva som har gått galt og resulterte i det tragiske utfallet.

– Familien legger til grunn at politiet gjør en grundig jobb i denne saken og at de avhører de som var til stede. Så får vi avvente hva undersøkelsene sier.

– Så er jo det store spørsmålet hvordan dette kunne skje, hvor varmt vannet har vært, om rutinene er fulgt, og hva pleieren har gjort og ikke gjort. Det er de etterlatte svært opptatt av å få svar på, sier Lundin.

les også Utvider tilsynssak etter bade-dødsfall

– Nedbrutt og lei seg

Den siktede kvinnens advokat Knut H. Strømme, sier til VG at den kvinnen opplever situasjonen som svært vanskelig.

– Hun er nedbrutt og lei seg, sier advokaten.

Strømme forteller klienten han ikke har noen kommentar til selve siktelsen, og at hun forholder seg til den og ønsker at politiet foretar sine undersøkelser.

– Nå vil politiet gjøre sine etterforskningsskritt og så kommer vi til å følge med på det, sier Strømme.

Brudd på helsepersonelloven kan ifølge politiet straffes med bøter eller fengsel i opptil tre måneder. Politiet opplyste til VG tirsdag at Færder kommune fortsatt har status som mistenkt i saken.

les også Kvinne med demens fikk forbrenningsskade etter å ha blitt dusjet i for varmt vann – syv måneder etter lignende hendelse

Etterforskes av fylkeslegen

I en foreløpig obduksjonsrapport ble det konkludert med at det er «rimelig å anta at dødsårsaken skyldes skoldeskader».

Politiet vil fortsette undersøkelsene av hendelsen og også gjennomføre flere avhør av de ansatte som var på jobb ved institusjonen den aktuelle dagen, samt flere avhør av den siktede kvinnen, fortalte politiadvokat Katrine Christensen Brygard til VG tirsdag.

De vil også søke sakkyndig hjelp for å kunne fastslå hvor varmt vannet har vært og hvor lenge mannen oppholdt seg der.

Fylkeslegen har også åpnet tilsynssak etter hendelsen.

Ifølge fylkeslegen skal det også granskes om det er en sammenheng mellom bade-dødsfallet og en tilsynssak om «svikt og vold» ved samme institusjon fra 2017.