I RETTEN: En tidligere politimann må de to neste ukene møte i Gjøvik tingrett. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Fornærmede om tiltalt politimann: – Veldig nysgjerrig på hvordan narkotika fungerte

GJØVIK TINGRETT (VG) Spesialenheten justerer tiltalen mot en politimann etter at den fornærmede kvinnen forklarte seg i retten mandag.

Publisert: 04.03.19 18:32 Oppdatert: 04.03.19 18:43







Den fornærmede kvinnen i slutten av 30-årene hevder den tiltalte politimannen sa han skulle betale henne betydelig større summer enn det hun kunne få i erstatning, dersom hun trakk forklaringen til Spesialenheten.

Kvinnen forklarte i retten at hun har hatt gjentatt seksuell omgang med den tiltalte politimannen og at hun mener at dette gjorde at hun selv slapp unna politiet.

– Jeg ble holdt unna politiet på den måten. Jeg ble ikke tatt. Det har jeg i ettertid fått bekreftet, sa kvinnen i retten.

Reduserer tiltalen

Spesialenheten for politisaker mener politimannen misbrukte sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med fornærmede som også var hans informant.

I løpet av rettsdagen gjorde aktor Per Martin Utkilen det imidlertid klart at tiltalen vil bli redusert: Den opprinnelige tiltalen legger til grunn at politimannen og den fornærmede kvinnen hadde et seksuelt forhold i nærmere fem år, men i retten forklarte kvinnen at de to hadde seksuell omgang fire-fem ganger over noen måneder i 2009.

– Med bakgrunn i fornærmedes forklaring kommer vi til å endre tidsperioden for denne tiltaleposten. Slik som saken sto så fremsto det litt åpent med tanke på tidsperioden så der vi brukt andre informasjoner, sier Utkilen til VG.

Politimannens forsvarer Bernt Heiberg mener det er overraskende at Spesialenheten ikke oppdaget dette under saksforberedelsen.

– At dette kun, også etter fornærmedes forklaring, har vært noen få måneder i 2009 har for oss vært klart hele tiden, sier Heiberg til VG.

– Vår oppfatning er at selv om man skulle legge fornærmedes forklaring til grunn, noe vi på ingen måte mener det er bevismessig dekning for, så vil du også da være utenfor straffebudet, fortsetter han.

Fra vitneboksen i Gjøvik tingrett forklarte fornærmede mandag ettermiddag om relasjonen til politimannen som hun møtte for første gang da hun var rundt 20 år, for nesten like mange år siden.

les også Slik startet etterforskningen: Fant forsvunnet amfetamin på politimanns kontor

Deres første møte var ifølge kvinnen i forbindelse med en razzia i et hybelhus der hun bodde, men det var ikke før flere år senere at de to begynte å ha tettere kontakt.

AKTØRER: Aktor Per Martin Utkilen fra Spesialenheten for politisaker og forsvarer Bernt Heiberg i retten mandag. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

– Sendte seksualiserte bilder

Hun forklarer at hun begynte å fungere som informant etter at hun ble sammen med en mann som solgte narkotika. Parallelt med at hun begynte å gi politimannen informasjon om narkotikahandler begynte de to også å utveksle seksuelle bilder, forklarer kvinnen.

– Det var mest jeg som sendte bilder, men jeg mottok også noen, sier kvinnen.

Etter hvert begynte de to å ha seksuell omgang, hevder kvinnen. Den tidligere politimannen på sin side nekter for overhode å ha hatt noen seksuell kontakt med kvinnen.

«Ta båten ut på Mjøsa og ta kokain»

Fornærmede forklarer at hun tolket det som om politimannen var veldig interessert i ting som hadde med narkotika å gjøre.

– Han spurte mye om hvordan det fungerte og sånn. En gang sa han på sin særegne måte at vi skulle ta båten hans ut på Mjøsa og ta kokain.

– At både du og han skulle ta kokain? spør Utkilen.

– Ja, kose oss ... Han sa også at han hadde hørt at kokain ga sexlyst. Spurte veldig mye om hvordan ting fungerte, sier kvinnen.

Politimannen er også tiltalt for å ha forsøkt å få fornærmede til å endre sin forklaring til Spesialenheten.

– Han sa han skulle betale meg betydelig større summer enn det jeg kunne få i erstatning. For at jeg skulle trekke meg ut av saken, sier kvinnen i retten.

Hennes bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen sier til VG at det var tøft for hennes klient å forklarte seg.

– Hun føler seg utnyttet og misbrukt. Hun har vært en sårbar jente som har beveget seg i rusmiljøet. Plutselig er den en politimann som beskytter henne litt og så blir det et seksuelt forhold. Hun føler seg utnyttet og særlig nå i ettertid når hun har blitt nykter og har begynte et nytt liv, sier bistandsadvokaten.

Under gjennomgangen av ulike tekst- og Messenger-meldinger som ble sendt mellom fornærmede og tiltalte erkjente kvinnen at hun flere ganger hadde mottatt penger fra politimannen. Selv anslo hun at hun totalt hadde fått om lag 4000 til 5000 kroner. Pengene, forklarte hun, brukte hun til å ruse seg.

Den tiltalt 51-åringen nekter straffskyld. Han skal avgi sin forklaring for retten tirsdag.