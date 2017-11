Drapet skjedde i en leilighet i Elverum 13. desember i fjor.

Dømt til 15 års fengsel for machete-drap

NTB Av

Publisert: 08.11.17 - 12:55 Oppdatert: 08.11.17 - 13:03

INNENRIKS 2017-11-08T11:55:21Z

En 35 år gammel mann er dømt til 15 års fengsel for å ha drept kameraten Marius Haugholt (34) med en machete i en leilighet i Elverum i fjor.

Straffen er den samme som påstanden til aktor under rettssaken i Sør-Østerdal tingrett. Mannen vurderer å anke dommen, ifølge NRK .

– Han var forberedt på lang fengselsstraff, men umiddelbart synes han dommen er streng, sier forsvarer Helge Hartz.

Rettssaken ble avsluttet i forrige uke. 35-åringen erkjente å ha drept kameraten 13. desember i fjor. Han brukte en 50 centimeter lang machete som han hadde laget selv til å hogge kameraten 29 ganger i hodet, halsen og armene.

35-åringen varslet selv politiet.

«Hallo, Jeg står på trappen til politiet i Elverum», sier den nå drapstiltalte mannen innledningsvis i en telefonsamtale som ifølge avisen ble spilt av i retten tirsdag.

Ifølge Østlendingen sa videre: «Jeg har drept kameraten min. Jeg har hugget han i hjel, jeg står her med blodet hans over hele meg. Det gikk en jævel i meg, jeg bare måtte drepe han».

Samtalen kom inn til politiets operasjonssentral rundt klokken 02.00 natt til tirsdag 13. desember i fjor.

I retten har han forklart at han ikke husker noe av selve drapshandlingen og at han løp ut av blokken og gikk til politistasjonen etter at han skjønte hva som hadde skjedd. Begge de to tilhørte et rusmiljø.

– Han har forklart at de to satt i leiligheten og drakk. Det var hyggelig stemning. Det var da kameraten skulle gå, drapet skjedde, har forsvareren tidligere sagt til NRK.

Har du ett minutt til å svare på to spørsmål? Så hjelper du oss med å forbedre vårt nye artikkelformat. Javisst!Javisst!

Denne artikkelen handler om Drap

Krim