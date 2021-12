Helsedirektoratet advarer: Kan bli nødvendig med nedstengning om tiltakene ikke virker

Stengning av barnehager og forbud mot arrangement og treningssenter – dette er noen av tiltakene Helsedirektoratet i sin siste faglige vurdering før tiltakene ble innført mente var aktuelle dersom dagens tiltak ikke virker bra nok.

Da Helsedirektoratet skulle gi råd til regjeringen om denne ukens nye innstramninger, sa de også hvilke tiltak som kunne være aktuelle dersom de ikke får ned smitten og oppnår kontroll.

Om det tross de nye og strengere tiltakene som nå er innført, bare blir verre.

Og da har de bygget videre på de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid – tiltakene fra da Norge stengte ned 12. mars 2020.

– Dersom situasjonen raskt utvikler seg i en enda mer alvorlig retning, vil det kunne bli nødvendig med ytterligere tiltak. Dette kan innebære å stenge ned samfunnet helt eller delvis, skriver Helsedirektoratet.

Tiltakene som ble innført ved midnatt natt til torsdag, varer i fire uker, men skal bli vurdert på nytt om to uker.

– Hvor raskt kan vi konkludere med om disse tiltakene virker godt nok eller ikke?

– Det tar nok en ukes tid fra de ble innført. Allerede fra onsdag denne uken begynte folk å endre atferd og bruke munnbind. Så kan det ta en uke til etter det, før vi ser endring i innleggelser, så totalt 14 dager, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Tror dere de tiltakene regjeringen valgte å innføre vil være nok til å hindre en hel eller delvis nedstengning av Norge?

– Det er deltavarianten som nå gir sykehusinnleggelser i Norge. Så ser vi at vi gjennom høsten har klart å holde R-tallet ned mot 1. Uten vaksinen hadde R-tallet vært skyhøyt, kanskje mellom 5 og 10 er det mange som trort, men det har holdt seg like over 1, så det betyr at det ikke skal så mye til å få det under 1 med deltavarianten. Tredjedose-vaksinering tror vi vil ha effekt og de tiltakene som har kommet nå vil mest sannsynlig bringe R-tallet under 1. Det gjelder deltavarianten som har gitt oss innleggelser, men så har du usikkerheten rungt omikron.

FORRIGE NEDSTENGNING: Helsedirektoratet har foreslått en tiltakspakke for det de kaller et «meget alvorlig scenario». Her fra Oslo mars ifjor.

Stenging av barnehager og barer

Når Helsedirektoratet lister opp forbud mot kulturarrangement, stenging av barer og uteliv, stenging av barnehager og forbud mot idrettsarrangementer – er det dersom tiltakene de anbefalte nå «ikke er tilstrekkelige».

I høst har det vært forskjeller i hvor harde tiltak Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) har anbefalt. Helsedirektoratet har for eksempel villet gjeninnføre karantene for alle nærkontakter og ha munnbindpåbud i hele landet. FHI har ikke villet gå så langt. Nasjonalt munnbindpåbud lyttet regjeringen til denne gangen, men fortsatt er det ikke karantene for alle nærkontakter av alle coronasmittede.

– Dere skriver at dersom situasjonen raskt utvikler seg i en enda mer alvorlig retning, vil det kunne bli nødvendig med ytterligere tiltak. Hvor mye mer alvorlig snakker vi da?

– Det vi tenkte på da vi skrev det, var dette med omikron. Vi vet jo fortsatt ikke hvor alvorlig sykdom omikron gir og hvor god beskyttelse vaksinering med to og tre dose faktisk gir. Vi må ta høyde for at mange kan bli smittet og syke med den varianten også, foreløpig er det få. Det har vært noen kjente utbrudd. Men hvis det skulle øke veldig raskt, så vil det få en tilleggsbetydning.

Han trekker også frem usikkerheten rundt hvor godt du er beskyttet mot delta etter å ha vært smittet med omikron og omvendt.

Info Dette er nedstengningstiltakene de nevner Helsedirektoratet har foreslått en tiltakspakke for det de kaller et «meget alvorlig scenario». Det har tiltak de mener kan vurderes dersom de tiltakene de anbefalte nå, ikke er tilstrekkelig til å få kontroll og får ned smitten. De lister opp forbud mot: Kulturarrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs

Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffé. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.

Treningssentre, svømmehaller, badeland og lignende.

Møteforbud og arrangementsforbud. I tillegg nevner de stengning av utdanningsinstitusjoner, med digital hjemmeundervisning der det er mulig, for: Barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler

Universiteter, høyskole og andre utdanningsinstitusjoner Unntak: barn av foreldre med kritisk samfunnsviktig person og barn med spesielle omsorgsbehov. Vis mer

Når det skal vurderes om det trengs nye tiltak, har regjeringen sagt at dette skal legges til grunn:

– Å stenge utdanningsinstitusjoner og forby arrangementer er jo meget strenge tiltak. Er vi langt derfra i dag eller mener dere vi er skremmende nærme?

– Vi er et stykke derfra nå per i dag med de tiltakene som er iverksatt, og så er det snart juleferie. I Danmark har de faktisk startet juleferien tidligere for barnehagebarn blant annet, for å ta ned kontakten blant de minste barna. Vi følger det fra dag til dag og så får vi justere underveis.