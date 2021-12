SØLVBRYLLUP: Sindre Finnes og Erna Solberg sommeren 2020. De to har vært gift siden 1996.

Erna Solberg i karantene – ektemannen har corona

Sindre Finnes, som er gift med Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg, har fått corona. Nå sitter ekteparet hver for seg – i isolasjon og karantene.

Av Runa Fjellanger

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg er i karantene fordi Sindre har fått corona.

Det sier Erna Solberg i VG-podkasten Giæver og gjengen. Hun er for tiden atskilt fra ektemannen Sindre Finnes, som er i isolasjon, mens Solberg er i karantene.

– Han er veldig frisk egentlig, men har hatt influensalignende symptomer. Jeg er testet og jeg har fortsatt ikke noen symptomer, sier hun og fortsetter:

– Men jeg har holdt meg unna de siste fire dagene, og jeg kjeder meg på hjemmekontor.

Den ferske episoden av Giæver og gjengen, der Solberg også snakker om Kåre Willochs dødsfall, coronahåndteringen og pendlerleilighetbråket, kommer torsdag ettermiddag.

– Ganske god form

Finnes bekrefter coronasmitten overfor VG.

– Jeg sitter her i isolasjon og er i ganske god form, sier han.

Der har han vært siden mandag morgen, da han fikk symptomer og tok en coronatest.

– Jeg trodde jeg hadde fått influensa, sier Finnes.

– Vet du noe om hvor du ble smittet?

– Nei, så jeg avsluttet en annen telefon nå for å snakke med deg, for jeg tenkte kanskje at det var smittesporingen som ringte.

Han vet heller ikke hvilken variant av coronaviruset han er smittet av.

– Det positive er at alle mine kontakter er friske og at jeg ikke har smittet noen. Jeg har ringt rundt, og de som var i tvil har testet seg og fått negativt svar.

Første karantene

I mars 2020 ble Solbergs nærmeste rådgiver coronasmittet.

– Det er ikke første gang du har hatt folk i nærheten av deg som har blitt smittet, så du har en viss erfaring?

– Ja, men jeg har aldri før måtte gå i karantene, faktisk, sier Solberg.

– Hvis det ikke er omikron er jeg nok ferdig med denne karantenen, siden jeg har tatt PCR-test og sånt. Men for sikkerhets skyld og siden alt er så usikkert, så venter jeg til Sindre får tommelen opp for at han har grønt coronapass og ikke er smittsom.