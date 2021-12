VAKSINEKØ: Det er ingen grunn til å vente lenger mellom andre og tredje vaksinedose.

Immunolog om booster: − Sannsynligvis den beste måten å stanse omikron på

Immunolog Fridtjof Lund-Johansen mener det beste tiltaket mot smitte nå er å gi en boosterdose til alle.

En ny studie om effekten av boosterdose viser gode resultater ved å ha kortere tid mellom andre og tredje dose.

– Det er ingenting å diskutere og ingen grunn til å vente lenger, må man bare komme i gang og få det gjort så fort som mulig, sier immunolog Fridtjof Lund Johansen til VG.

Han har lest den britiske studien som publisert i det anerkjente tidsskriftet Lancet. Der har de fleste i studien fått boosterdosen etter snaue tre måneder:

– Den viste god effekt når tredje dose ble gitt 78 dager etter andre dose. Da er det ikke immunologi-faglige grunner til å vente lenger.

EKSPERT: Fridtjof Lund-Johansen er immunolog og forsker ved Oslo Universitetssykehus.

Vil gjøre som britene

Storbritannia vaksinerer nå alle ned til 18 år med kortere intervall mellom dosene som et tiltak for å stanse smittespredning av omikron.

– Jeg er helt enig. Det er sannsynligvis den beste måten for å få stanset omikron på.

– Da mener du alle ned til 18?

– Jo flere jo bedre, men man må følge aldersprioriteten ovenfra og ned.

Eldre over 65 år kan få boosterdose etter fem måneder. Mandag bestemte regjeringen at å redusere intervallet for de mellom 45–64 fra seks til fem måneder.

Foreløpig er 62 prosent av de over 65 år nå vaksinert med en oppfriskingsdose. Det er rundt 900.000 i den gruppen. FHI har flere ganger sagt at det går langsomt.

En boosterdose vil gi en bredere beskyttelse som også vil gi en bedre beskyttelse mot varianter, mener både Lund-Johansen og andre immunologer VG har snakket med.

– Kan det hende intervall med tre måneder gir mindre langvarig beskyttelse enn med seks?

– Vi har dokumentasjon for god effekt etter 78 dager. Om 6 måneder er enda bedre, spiller liten rolle akkurat nå, svarer Lund-Johansen.

– Få vaksinert folk fort som fy

Det er mye man ikke vet om viruset, blant annet hvor farlig det er og hvordan vaksinene virker.

–Vi kan håpe på at den er mindre farlig enn delta, men foreløpig vet vi lite.

Fordi vi mangler kunnskap, har man to måter å tilnærme seg, mener han:

– Det ene er å prøve å stoppe det. Men så smittsomt som dette er, vil ikke dette være mulig uten å gjøre ekstreme tiltak. Noen tiltak kan man vel sette inn, meteren er ikke all verden. Om det vil hjelpe er et annet spørsmål.

– Da har man bare ett alternativ, å få vaksinert folk fort som fy.

– Kan vaksinasjon være et tilstrekkelig tiltak så man slipper strenge restriksjoner igjen?

– Her er det spørsmål om hvor raskt man klarer å få vaksinert mange. Det er raskere å si at man skal holde seg hjemme enn å få vaksinert alle sammen.

fullskjerm neste LONDON: St.Johns-kirken vest i byen er omgjort til vaksinasjonssenter, der flere briter denne helgen fikk boosterdosen sin. 1 av 2 Foto: DANIEL LEAL / AFP

Kommer nye tiltak tirsdag

Regjeringen har varslet nye nasjonale tiltak på tirsdag, som blir tredje innstramming på en uke.

Lund Johansen mener vaksiner er et bedre tiltak enn å innføre strenge restriksjoner, men skjønner samtidig at det er et vanskelig dilemma:

– Ett utgangspunkt er å tenke at for å innføre strenge tiltak, bør man ha god grunn til det. Da bør man vente til man ser at dette faktisk gir stor økning. Det andre er å ta sjansen og å ha is i magen til man har mer info.

– Jeg heller mot at man ville tenkt at sistnevnte var det mest fornuftig å gjøre, for vi ønsker ikke tiltak som er strengere enn de må være. Vi kan håpe på at den er mindre farlig enn delta, men vet foreløpig for lite. På den annen side vet vi også at det er forsinkelse på sykehusinnleggelser og derfor ennå ikke kan vite hvor farlig det er. Så dette er helt klart et dilemma.

