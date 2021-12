KLAR FOR GAMLE OPPGAVER: Tidligere byrådsleder Roger Valhammer (Ap) blir trolig ny byrådsleder i Bergen igjen, én uke etter at både han og byrådet gikk av på grunn av bybanesaken.

Nytt flertall for Ap-byråd i Bergen: − Jeg er lettet

Torsdag kveld ble det kjent at tre politikere fra Senterpartiet og Rødt brøt med egne rekker, og dermed sikrer nytt flertall for et nytt Arbeiderparti-ledet byråd i Bergen. Flertallet sikrer også bybanen over Bryggen, etter lang tids strid.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Nå nettopp

Tidligere byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i Bergen inviterte torsdag kveld til presseorientering.

Det skjedde etter at tre politikere, to fra Senterpartiet og én fra Rødt, varslet at de har byttet side i saken om bybanen, og noe som sikrer flertall for at banen legges over Bryggen i Bergen og ikke i tunnel.

Under presseseansen sa Valhammer:

– Jeg er lettet over at vi nå har fått flertall for dagløsningen, vi har fått flertall for å bygge bybanen til Åsane – at vi får ferdigregulert i denne perioden og bygget i neste.

Løsningen for bybanen over Bryggen er også kjent som dagløsningen.

Ifølge Valhammer legger de nå grunnlaget for 20 milliarder i investering i løpet av de neste ti årene, og på den måten skal de slippe å øke bompengene for å finansiere banen.

– Vi slipper også å utsette bybanesaken i mange, mange år, om den i det hele tatt ville blitt bygget, sa han.

Stiller krav

Tidligere torsdag sa Sp-politiker Steinulf Tungesvik på en pressekonferanse at verken han, partifelle Stig Torgersen eller Rødt-politiker Odd Arild Viste mener at Høyre har noen styringsbase i byen.

– Det er blitt klart at bybanen kommer ikke til Åsane uten en dagløsning. Fagrapportene viste dessverre at tunnel blir et for vanskelig prosjekt, sa Tungesvik.

På pressemøtet orienterte tidligere gruppeleder for Rødt i bystyret, Odd Arild Viste, at han kommer til å be om forhandlinger med det avgåtte byrådet for å finne løsninger for å hindre et byråd utgått av høyresiden. Bybane over Bryggen vil være en del av dette.

Trioen kommer imidlertid til å stille flere krav i forhandlingene om dagløsning, deriblant at banen skal drives av batterier fra første dag, slik at det ikke bygges master og kjøreledninger over Bryggen.

SP-POLITIKER: Steinulf Tungesvik, her i 2014.

Mener kravene er løselige

Ap-byrådet gikk forrige uke av da de ikke fikk flertall for å legge bybanen over Bryggen. Siden da har et forretningsministerium stått for ledelsen av kommunen.

De tre politikerne har også bedt Bergens ordfører om peke på et nytt Ap-styrt byråd med Valhammer som byrådsleder igjen.

– Så er jeg jo fornøyd med at det er et flertall som peker på å bygge dagløsningen og et Arbeiderparti-ledet byråd, sa Valhammer da han møtte pressen og la til:

– Det naturlig for meg å invitere de tre som har gitt den beskjeden i dag, som også kom med noen krav, til samtaler i morgen om å diskutere disse kravene nærmere. Jeg opplever dem som konstruktive og som noe jeg tenker vi skal klare å løse.