Alina (18): − Jeg ble kalt «muslimske faen»

Unge muslimer opplever mye hets fordi de er religiøse, ifølge Ungdatarapporten for 2021. 18 år gamle Alina Ali ble kalt «muslimske faen» på jobb.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Muslimske skoleeleven Alina Ali (18) fra Ski forteller at hun stadig opplever hets eller forskjellsbehandling fordi hun er troende og bruker hijab.

Det ballet seg på da hun fikk jobb som dørselger for Sector Alarm.

Ali sier at det ofte var eldre menn som kommenterte bakgrunnen hennes i møte med henne som selger.

– I et tilfelle møtte jeg en sarkastisk mann som sa: «Så fint tørkle du har på hodet». Jeg trodde først han mente det og ble glad, men da jeg skulle gå sa han: «Hvis du tar av deg tørkleet på hodet, så får du flere salg».

En annen gang skal hun ha opplevd at en mann kalt henne «muslimske faen» gjennom dørklokken.

Ifølge Ali skal samme person også ha truet med å tilkalle politiet.

Ali ble satt ut av kommentaren, men forteller at hun ønsket å opptre profesjonelt, og lot være å si noe tilbake.

– Jeg kunne jo ikke si noe upassende fordi jeg er jo på jobb. Dette skjer nesten hver gang. Jeg møter alltid på noen som har et eller annet å si, enten om det er om hijaben min, at jeg er muslim eller utenlandsk, forteller 18-åringen.

Over halvparten opplever hets

Muslimhat, hets og antiislamisme preger hverdagen til rundt 200.000 nordmenn med muslimsk tro, viser en ny rapport fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

67 av 90 unge som ble spurt i studien fortalte at de hadde opplevd hets, diskriminering eller sosial ekskludering fordi de er muslimer.

Rune Ellefsen og Azin Banafsheh.

Det vanligste de opplever er skjellsord fra fremmede, nedsettende kommentarer og negativt ladede spørsmål fra bekjente, samt fiendtlig kroppsspråk og sosial ekskludering.

– For eksempel «terrorist» eller «jævla muslim». Svarte kvinner med hijab er mest utsatt for muslimhets, sier forsker Azin Banafsheh fra scenen under Ungdata-konferansen. Hun er én av to bak rapporten.

Noen få hadde også opplevd diskriminering i arbeidslivet, som for eksempel sjeldnere ansettelser.

Forskningen viser også at negative ord og hets er det som virker å påvirke unge muslimer mest.

Sluttet i jobben

Etter regelmessige ubehagelige møter på jobb som selger, ble Alina Ali til slutt så ukomfortabel med all hetsen at hun sluttet i jobben.

Hun følte heller ikke at hun fikk noe særlig oppfølgning eller støtte av arbeidsgiver da hun varslet om opplevelsene.

Selskapet sa: «Sorry at du opplever det, men sånn er jobben. Det er ingenting vi kan gjøre noe med. Du må ha tykk hud og må bare riste det av deg», ifølge Ali.

– Hva synes du om funnene i undersøkelsen?

– Det gir meg blandede følelser. Jeg blir lei meg og provosert, sier 18-åringen.

– Veldig beklagelig

Til VG sier Sector Alarm at de ikke kjenner seg igjen i beretningene til Alina Ali, men selskapet sier det er veldig beklagelig om hun har hatt en slik opplevelse.

– Slik skal det ikke være. Vi har gode rutiner og vår opplæring og oppfølging av selgerne er omfattende, sier Sissel Eckblad. Hun er kommunikasjonssjef i Sector Alarm.

Hun forteller at alle dørselgere starter hver arbeidsdag med et oppstartsmøte og avsluttes med et avslutningsmøte mellom salgssjef og selgerne.

– Det betyr i praksis at ingen behøver å gå hjem uten å kunne ta opp både positive og negative hendelser i en jobb, der man naturlig nok treffer alle typer mennesker, sier Eckblad.

Ved alvorlig tilfeller bistår alarmselskapet medarbeidere med politianmeldelse, opplyser hun.

– Våre rutiner er også tydelige på at der vi opplever denne type reaksjoner og vi har et kundeforhold velger vi å avslutte kundeforholdet.

Eckblad understreker at Sector Alarm tar avstand fra holdninger som de Ali forteller om.

– Vi opplever at vi har et trygt og godt flerkulturelt miljø. Vi ønsker å være en inkluderende arbeidsplass for alle uavhengig av bakgrunn. Mangfold er viktig for oss og en av våre styrker, sier kommunikasjonssjefen videre.

To måter å håndtere hets

Ungdomsforsker Banafsheh forteller at det er to vanlige måter for norske muslimer å møte hets på.

Den ene måten er å bagatellisere problemet, og nedvurdere hetserne.

– For eksempel at de snur situasjonen ved å si at hetserne har det dårlig. Når de unngår offerstatus får de selvrespekt og hever seg over hetsen de opplever, forklarer hun.

En annen vanlig måte er å gå i dialog med personene som hetser dem.

– Hets er et stort samfunnsproblem, som muslimer individuelt ikke skal ha ansvaret for. Det krever en større innsats fra storsamfunnet, sier forskeren.