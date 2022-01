MER OPTIMISTISK: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad

Tror ikke WHOs dystre spådom vil gjelde i Norge

WHO har varslet at over halvparten av Europa vil være smittet i løpet av de neste to månedene. Nakstad tror ikke det samme vil skje i Norge.

– At det blir mindre smitte til våren og at vi går inn i en fredeligere fase tror jeg er ganske sikkert på den nordlige halvkule, sier Espen Nakstad til VG.

Onsdag passerte Norge 9000 smittetilfeller. Det er det høyeste antallet smittede som har blitt registrert i landet gjennom hele pandemien. Nakstad tror likevel ikke at vi vil se at halvparten av Norges befolkning blir smittet i tiden fremover, slik WHO har spådd for Europa.

Han trekker frem at Norge har hatt vesentlige langsommere smittespredning enn for eksempel Danmark.

– I Danmark spredte smitten seg så raskt at antallet smittetilfeller doblet seg annenhver dag, mens i Norge har det tatt mer enn en uke å doble antall smittetilfeller, sier han.

Likevel, er det vanskelig å si hvor lenge trenden vil stige og når den snur.

– Det avhenger dels av hvilke tiltak vi har, hvor mange som tar oppfriskningsdosen, og hvor mange som faktisk har en immunitet, sier han og legger til,

– Også avhenger det av en del andre ting vi begynner med nå, som regelmessig testing på skoler hvor man mer effektivt fanger opp smittetilfeller tidlig. Det kan dempe smittepresset noe.

– Vært helt åpne

Denne uken skal regjeringen vurdere hvilke tiltak som skal justeres, og hvilke som skal videreføres. I den vurderingen, kan presset på helsevesenet være avgjørende.

I forrige uke sa helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til VG at 172 kommuner hadde rapportert om utfordrende eller kritisk tilgang på personell og kritisk kompetanse til Helsedirektoratet.

– Det tar vi på alvor, sa helseministeren.

Og i et møte forrige onsdag pekte helsedirektør Bjørn Guldvog på de samme tallene og sa at Norge må ha «tilstrekkelige nasjonale tiltak» til å flate ut en forestående smittebølge.

Tirsdag kunne VG avsløre at det var fem kommuner som hadde varslet om «kritisk» mangel, og at alle disse nå sier at situasjonen har bedret seg.

– Vi har vært helt åpne på at det har vært 172 kommuner den uken som har rapportert om utfordrende situasjoner, det vil si at de har ledige stillinger og problemer med å bemanne opp etter det behovet de har, sier Nakstad.

– Er det god omtale av tall å si at 172 kommuner melder om «utfordrende» eller «kritisk» tilgang på personell når det i realiteten bare er fem av disse som sier at situasjonen er kritisk?

– Vi har vært ganske nøye når vi har listet opp hva dette innebærer. Det er den utfordrende situasjonen som er rapportert av 172 kommuner i forrige uke vi har kommentert. Vi har ikke kommentert hva det innebærer med kritisk, fordi det har vært få kommuner, svarer han.

– Ikke så mye å gå på

Ved kritiske situasjoner er det mer overhengende fare for at man kommer i en situasjon hvor helsetjenestene blir uforsvarlige, forklarer han.

– Ingen av de kommunene havnet i en situasjon hvor det ble uforsvarlig, ved at en legevakt eller et sykehjem måtte stenge. De kom seg ut av det en uke etterpå, og nå er det færre som har rapportert om like kritiske situasjoner. Og det skyldes nok effekten av tiltakene.

Nakstad sier at det er totalbildet som avgjør, og at Helsedirektoratet må ta høyde for at man ikke har den bufferkapasiteten som man ellers har i en normalsituasjon når de gir sine råd til regjeringen.

– Nå er vi inne i den fjerde bølgen når det gjelder innleggelser, og vi er fortsatt på rekordhøye nivåer når vi sammenligner med tidligere bølger. Så det er ikke så mye å gå på, og vi må planlegge for hva som kan skje frem i tid, ikke bare det som skjer i dag, sier han.

Ordknapp

Nakstad er ordknapp om hva vi kan vente oss, når regjeringen skal presentere nye tiltak denne uken.

– Dere får jo beskjed av regjeringen at dere ikke kan snakke om anbefalingene etter oppdragene er levert. Men hva kan du si før 14. januar?

– Det jeg kan si er at vi har hatt tiltak i fire uker, og at det var tiltak som ble iverksatt den 15. desember. Effekten av dem har vært god totalt sett. Smittestigningen har vært mye langsommere i Norge med omikron enn andre steder.

Til tross for rekordhøye smittetall i Storbritannia, ser landet flere innleggelser på vanlige sengeposter enn på intensivavdelingene. Det er gode nyheter for oss, ifølge Nakstad.

– Det viser at helsetjenesten antagelig belastes på en annen måte med omikron, det spiller selvsagt inn i disse vurderingene, sier han.

– Det er der den store usikkerheten ligger, og derfor blir vurderingen til regjeringen også basert på hva man tror vil skje fram i tid.