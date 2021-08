VIL KJØPE OPP: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum foran Hydros hovedkontor på Vækerø utenfor Oslo. Foto: gabriel aas skålevik / VG

Vedum vil brenne av 20 milliarder i Hydro

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil hindre kinesere eller andre å ta kontrollen over Norsk Hydro, og ønsker derfor å øke det statlige eierskapet. – Dårlig valgflesk, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Av Bjørn Haugan

Publisert: Nå nettopp

Vedum vil øke statens eierskap i det norske selskapet fra dagens 34 til 50,1. Det vil koste 20 milliarder kroner.

– Hydro eier ti prosent av den fornybare kraftproduksjonen i Norge. Vannkraften er Norges juvel av naturressurser og grunnlaget for mange av industrieventyrene vi har i Norge. Kampen om naturressursene vil bli tøffere og tøffere. Vi må ikke være naive - vi må sikre eierskapet til de grunnleggende naturressursene.

– Du vil hindre at et kinesisk eller andre selskaper plutselig kan kjøpe seg stort opp i og eventuelt ta kontroll over Hydro?

– I prinsippet kan de det. Jeg tror ikke det er noen overhengende fare, men vi må være langsiktig strategiske, vi må verne om verdiene våre. Kina gjør en god jobb og sikrer naturressurser.

les også Jubelmåling for Støre

– Dere har negativ kontroll med 34 prosent?

– Ja, men jeg mener det er viktig at en ny regjering sikrer dominerende eierskap over våre naturressurser.

– Dere har brent av mange løfter i valgkampen som koster: Her må dere brenne av mange milliarder for å øke til 50,1 prosent?

– Dette vil ikke gå over den vanlige driften i statsbudsjettet, dette er en investering. De ressursene vi vil beskytte har en uendelig verdi.

GULL: Trygve Slagsvold Vedum kalle vannkraften for «klimagullet vårt». Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

Han sier at Senterpartiet er opptatt av at kraften vår skal brukes til å bygge industri i Norge.

– Vi er også opptatt av å sikre offentlig eierskap til energien. Derfor vil vi øke statens eierandel til 50,1 prosent, sier han:

– Hydro er en så stor eier av vannkraft at det er spesielt viktig å sikre kontroll med selskapet og vannkraften.

les også Håpløst, Trygve!

Han viser til at Hydro har ansvaret for totalt 40 kraftanlegg i Norge, som samlet produserer omkring 13,7 TWh fornybar energi i et normalår, som utgjør omkring 10 prosent av den fornybare kraftproduksjonen i Norge.

– Vannkraft er klimagullet vårt og grunnlaget for smelteverksindustrien vår. Det skal ikke privatiseres, det skal sikres, sier Vedum.

MILLIARDER: Markedsverdien til Hydro er 129 milliarder kroner. Det betyr at Vedum må bruke 20 milliarder kroner på å selge seg opp. Foto: gabriel aas skålevik / VG

Den norske stat eier gjennom Nærings- og fiskeridepartementet 34,26 prosent av aksjene i selskapet.

Norsk Hydro ASA har 30.000 ansatte i 40 land i Hydro Bauxite & Alumina, Hydro Aluminium Metal, Hydro Extrusions og Hydro Energy.

I Norge har de vel 4000 ansatte.

Markedsverdien er på 129 milliarder kroner. Det betyr at Staten må ut med vel 20 milliarder kroner for å øke eierandelen fra 34,26 til 50,1 prosent.

Ap: Juvel verdt å sikre

Aps næringspolitiske talsperson, Terje Aasland, er åpen for å vurdere det.

ÅPEN: Terje Aasland sier de er innstilt på å diskutere forsterket eierskap i Hydro. Foto: Trond Solberg

– Vannkraften er en juvel verdt å sikre. Vi har allerede en sterk lovfesting ved at staten skal eie to tredjedeler av vannkraftproduksjonen. Men vi har ikke noe imot å diskutere forsterket eierskap.

– Ingen grunn til å øke statens eierskap

Næringsminister Iselin Nybø (V) er ikke like positiv.

– Staten eier i dag om lag en tredjedel av verdiene på Oslo Børs. Det er på generelt grunnlag ingen grunn til å øke statens eierskap, for private er også gode eiere. I dag eier staten 34 prosent av Hydro, og vi sikrer med det stor innflytelse i selskapet og hovedkontor i Norge.

Hun viser til at det finnes andre mekanismer.

– I Norge har vi et vannkraftregime med hjemfallsretten og konsesjonssystemer som i stor grad sikrer norsk eierskap til naturressursene. Når det gjelder Hydros vannkraftressurser, så har de etablert et felles vannkraftselskap sammen med det fullt ut offentlig eide selskapet Lyse. Samlet sett har det offentlige betydelig kontroll på disse vannkraftressursene.

– VALGFLESK: Næringsminister Iselin Nybø sier det er «dårlig valgflesk fra en statsministerkandidat som faller på målingene». Foto: Stian Lysberg Solum

Hun sier rett ut at dette er valgflesk.

– Da eierskapsmeldingen ble behandlet i Stortinget vinteren 2019, var det ingen merknader fra Senterpartiet til omtalen av statens begrunnelse, mål eller eierandel i Hydro. Dette vitner bare om dårlig valgflesk fra en statsministerkandidat som faller på målingene.

les også Næringsministeren om Vedums EØS-planer: – Kan sette tusenvis av norske arbeidsplasser i fare

Hun sier hun har møtt mange norske industriaktører de siste årene.

– Økt statlig eierskap, som de rødgrønne legger opp til, er ikke det industrien etterspør. De rødgrønnes svar på det meste er mer stat. Venstre heier på det private næringslivet, for det er der innovasjonen, investeringene og inntektene til staten kommer fra.