AVVISENDE: Statsminister Erna Solberg sier det ikke finnes et generelt grunnlag for å hente tilbake tvangsreturnerte afghanere til Norge. Her er hun sammen med distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) under Arendalsuka mandag.

Erna Solberg avviser å hente tilbake tvangsreturnerte afghanere

ARENDAL (VG) SV og Rødt ber Norge vurdere å hente tilbake asylsøkere som har blitt tvangsreturnert fra Norge til Afghanistan. Det avviser statsminister Erna Solberg blankt.

Siden 2015 har Norge tvangsreturnert 843 personer til Afghanistan som har fått avslag på asylsøknaden her i landet.

Returene har skjedd i lys av at norske myndigheter har vurdert det som trygt å returnere asylsøkere til Kabul eller andre deler av Afghanistan.

Overfor VG mandag ba både SV-leder Audun Lysbakken og Rødt-leder Bjørnar Moxnes om at Norge bør vurdere å hente tilbake tvangsreturnerte afghanere.

Det avviser statsminister Erna Solberg overfor VG.

– Kan det bli aktuelt å hente tilbake noen av de vi har sendt ut til Afghanistan?

– Nei, det er ingen av dem som har avslag som har personlig grunnlag for at de skal være forfulgt i Afghanistan, sier Solberg.

– Men situasjonen for dem kan være ganske utrygg nå?

– Men situasjonen har dreid seg om hvor det har vært krig og konflikt, og det vil gjelde alle i Afghanistan i så fall. Det er ikke spesielle forhold for dem som er sendt tilbake igjen.

KAOTISK: Scener fra flyplassen i Kabul etter Talibans inntog i den afghanske hovedstaden.

Individuelt grunnlag

Solberg legger til at det vil være personer i Afghanistan som har et individuelt grunnlag for nå å få hjelp.

– Det er en av de tingene som vi sammen med andre land ser på, hvordan vi kan hjelpe menneskerettighetsforkjempere og andre. Men det er ikke et generelt grunnlag for å hente personer som har vært i Norge, blitt returnert og som ikke har et personlig asylgrunnlag til å være forfulgt.

– Norge har sendt tilbake over 800 asylsøkere til Afghanistan med avslag på asylsøknaden, etter en vurdering om at det blant annet var trygt å dra til Kabul. Hva tenker du om det i dag?

– Det vil vise seg hvor trygt det er i løpet av noen dager fremover. Alle som får avslag på en asylsøknad har fått vurdert om de har et grunnlag for at de personlig skal være forfulgt hvis de kommer tilbake igjen. De som har blitt returnert, har ingen personlig grunn til å være forfulgt av Taliban eller av andre, sier Solberg.

Siste tvangsretur i juli 2021

I tillegg til de 843 personene med avslag på asylsøknaden som Norge har tvangsreturnert til Afghanistan, har Norge sendt ut ytterligere 431 personer siden 2015 som ikke er definert som asylsøkere i Norge.

Det kommer frem i tall fra Politiets utlendingsenhet (PU).

98 av disse ble utsendt med bakgrunn i Dublin-forordningen. De resterende 333 personene ble uttransportert med bakgrunn i utvisnings- eller bortvisningsvedtak.

Norge stanset tvangsreturer til Afghanistan den 21. juli. Senest i juli ble en person tvangsreturnert til det krigsherjede landet. Også i juni ble en person sendt til Afghanistan fra Norge..