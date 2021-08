TEL AVIV: Sharon Sasson (12) blir vaksinert i juli. Ved skolestart regner Israel med at halvparten av de smittede vil være barn. Foto: Harald Henden

Klar tale fra Israel: − Barn bør absolutt vaksineres

Israel og stadig flere land vaksinerer nå 12-åringer innen skolestart. Norge sitter fortsatt på gjerdet.

Av Line Fausko

Israel er et av landene som har kommet lengst med å vaksinere barn mellom 12–15 år. Infeksjonsmedisiner Eyal Leshem ved landets største sykehus er ikke i tvil om at det er det riktige valget:

– Mine barn på 12 og 14 år er vaksinert, og de kan reise trygt, risikerer ikke senvirkninger av covid-19 eller å smitte sine besteforeldre, sier han til VG.







EKSPERT: Infeksjonsmedisineren Eyal Leshem jobber ved landets største sykehus Sheba og analyserer daglig alt som kommer inn av corona- og vaksinetall. Foto: Harald Henden

– Jeg mener absolutt det er bra å vaksinere dem, basert på erfaringen med denne vaksinen (Pfizer, red.anm.).

Høie sa til VG tirsdag at også barn må regne med å bli smittet hvis de ikke blir vaksinert. Det gjorde at immunolog Anne Spurkland rykket ut med oppfordring om å gi foreldre mulighet til å gi barna vaksinen. Hun har også tidligere sagt at vaksinen både er bra for storsamfunnet men også for barnet selv.

Israel teller daglig rekordhøye smittetall i landet etter at delta-varianten fikk innpass før sommeren. Torsdag meldte landet om 5800 nye smittetilfeller. 421 har alvorlig sykdom.

Ved skolestart vil halvparten av landets smittede være elever, anslår landets utdanningsdepartement. Ut fra prognosene betyr det 5000 smittede barn og ungdom daglig, et tall Leshem sier høres riktig ut.

Dette er noen av landene som vaksinerer 12-åringer Israel

Danmark

Frankrike

Irland

Finland

Tyskland

Belgia

Nederland

Sveits

Japan

USA Vis mer

Uvaksinert skolestart

Når skolene åpner i Norge de neste to ukene, er det med uvaksinerte barn. Smitten i Norge fortsetter å øke, men regjeringen har ennå ikke bestemt seg for om de skal vaksinere de ned til 12 år. FHI har anbefalt å vaksinere 16- og 17-åringer, men ikke landet på hva de gjør med de yngre:

– Barn og ungdom har generelt liten risiko for alvorlig covid-19 sykdom, og det er derfor viktig å bruke litt tid på å gjøre en grundig vurdering for å få belyst ulike sider av dette, sa FHI-overlege Margrethe Greve-Isdahl til VG onsdag.

Andre land har valgt å kjøre på. Alle 12-åringer i Finland, Canada og USA tilbys nå vaksine mot coronaviruset. Danmark tok også tidlig en beslutning og har allerede vaksinert 35 prosent av de mellom 12 og 15 år.

FHI har tidligere sagt at det er viktig at vaksinen gir en individuell nytte til barnet, og ikke bare brukes som redskap til å redusere smitten i samfunnet. Det er Leshem enig i, men mener det lønner seg for begge deler:

– Ja, det viktigste argumentet er for ungdommen selv. Vi vet at barn kan få senvirkninger og noen kan bli alvorlig syke. Derfor mener vi det er riktig å vaksinere dem.

En liten andel barn får sykdommen Multiorgan betennelsessyndrom hos barn (MIS-C) etter infeksjon.

Over en tredel av israelske barn mellom 12–15 år er nå vaksinert. I tillegg gjør landet nå utbredt antistoff-testing av barn for å se hvor mange som allerede er immune, slik at de kan tilpasse tiltak i skolen.

Nylig skrev danske helsemyndigheter at de ble betrygget av data fra USA, som har vaksinert seks millioner barn. Basert på erfaringer fra land som har vaksinert barn, regner danskene med at bivirkningsprofilen for de mellom 12–15 er lik som for de mellom 16–25 år.

Noe av det FHI følger nøye med på, er meldingene om myokarditt (betennelse i hjertet) hos unge menn og gutter etter vaksinering. Leshem sier dette oppstår hos 1 av mellom 7000–9000 barn, men at ingen har vært alvorlige:

– Absolutt alle tilfelle har vært milde og alle har blitt helt friske.

USA har rapportert færre tilfeller av dette blant ungdom, forteller han. Men det tror han har mer å gjøre med at USA ikke har like gode rapporteringssystemer som Israel og at tilfeller derfor ikke blir meldt inn i en felles, nasjonal database.

Israels statsminister Naftali Bennett tvitret på torsdag at han har bedt Pfizer-sjef Albert Burla få fart på godkjenningen av vaksinen til barn under 12 år.