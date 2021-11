KOLLEKTIV-KUTT: Raymond Johansen advarer om kutt i tilbudet om det ikke kommer mer penger.

Kollektiv-krisen: Skuffet over egen regjering

Oslos byrådsleder håper at forhandlingene på Stortinget skal redde kollektivtilbudet i Oslo og de andre fylkene – etter at hans egne partifeller i regjeringskontorene ikke satte av ekstra penger.

Publisert: Nå nettopp

Kollektivtilbudet rundt om i landet er i akutt fare. Manglende billettinntekter som følge av pandemien har ført til at mange av landets fylker har varslet kutt i avganger.

I Oslo har kommunen satt av penger til at Ruter skal klare seg en stund til. Men hvis trafikantene ikke kommer tilbake, kan det bli kutt også her.

Fylkene satte sin lit til at Støre-regjeringen ville komme med ekstra tilskudd i sitt tilleggsbudsjett som kom mandag denne uken.

Men det skjedde ikke.

Nå er Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) skuffet. Han hadde på forhånd kontaktet den nye regjeringen om Ruters økonomiske problemer, som følge av færre kollektivreisende. Han minner samtidig om at budsjettet ikke er vedtatt og at regjeringen nå skal i forhandlinger med SV.

– Bør finne penger

– Nothing is over before the fat lady sings, heter det. Budsjettforhandlingene er ikke over enda. Jeg mener at det er særdeles viktig og det er en oppfordring til de som nå skal forhandle på Stortinget. De bør finne penger til dette, sier Johansen til VG.

Raymond Johansen var byråd for SV i Oslo på 90-tallet, før han meldte seg inn i Arbeiderpartiet i 1997.

– Håper du at ditt gamle parti prioriterer det?

– Jeg vil ikke bruke mitt gamle parti. Men det er folk i stortingsgruppen i mitt eget parti som også helt sikkert er det, så jeg får spille det inn i likhet med de i Bergen, Trondheim, Tromsø og alle andre. Så får vi tro at det går bra, sier han.

GLISSENT: Under pandemien har trafikken - og billettinntektene - til kollektivselskapet Ruter stupt. Her fra t-banen i mai i fjor.

SV: – Bør rette oppfordring til eget parti

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski sier hun deler Johansens bekymring for kollektivtrafikkens kår nå.

– Vi er jo redd for at tilbud skal bli kuttet. Det kommer til å bli en negativ spiral der færre reiser kollektivt og flere velger bilen. Så vi kommer til å gjøre det vi kan for å få et budsjett til slutt som er bedre enn det som ble lagt frem på mandag, sier Kari Elisabeth Kaski til VG.

Hun kommer samtidig med en klar beskjed til tidligere SV`er Raymond Johansen.

– Jeg vil understreke at det ikke er SVs ansvar å rette opp i alt som Arbeiderparti-Senterpartiregjeringen ikke leverer på. Jeg håper Johansen retter denne sterke oppfordringen til sitt eget parti, sier Kaski.

– Ikke der nå

Johansen sier at byrådet i Oslo har satt av penger som tar høyde for svikten i reisende.

– Men samtidig så har både de i regjering og Stortinget vært veldig tydelige på at de har et nullvekstmål. Nullvekstmålet er truet ved at færre tar kollektivtrafikk, sier han.

Nullvekstmålet betyr at persontransportvekst i byområder skal tas unna med kollektivtransport, sykkel og gange – ikke med privatbilisme.

– Vi er ikke ferdige med pandemien enda. Det å redusere tilbudet når etterspørselen av andre grunner er lav, kan gi varige utfordringer ved at det over tid blir færre som bruker kollektivtrafikk, sier Johansen.

Han legger til et forbehold:

– Hvis det nå er slik at etterspørselen etter en stund er redusert fordi mange har hjemmekontor og reisevanene, så er det en annen ting. Men vi er ikke der nå, sier han.

Krevende

Samferdselsminister Jon Ivar Nygård (Ap) skrev i en pressemelding mandag at det er «krevende for staten å prioritere å bruke penger på å opprettholde kollektivtilbudet på et høyere nivå enn det er grunnlag for».

– Når smitteverntiltakene er avviklet, er det viktig at staten ikke hindrer omstilling til en ny normal, skrev samferdselsministeren.