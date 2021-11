Jordras i boligfelt i Oslo

Nødetatene er i bydelen Nordstrand, sørøst i Oslo, etter et jordras onsdag kveld.

Nødetatene er på Nordstrand, sørøst i Oslo, etter at det har gått et jordras i et boligstrøk.







– Per nå er det uvisst hvor stort omfanget er, skriver politiet, som meldte om hendelsen klokken 20.00.

– Det har rast inn mot ett eller flere hus, sier operasjonsleder Lina Odden i politiet til VG klokken 20.10.

Flere biler har også flyttet på seg som følge av raset, sier Odden.

Ved 20.25-tiden sier Odden at det er en støttemur på rundt 17 meter som har rast ut. Like etter skriver 110-sentralen at de ikke forventer at det vil rase ut ytterligere masser.

– Det er en betydelig mengde med masse som har rast ut, og som kan skyves videre. Huset som ligger nedenfor, har merket kraftige vibrasjoner, sier operasjonsleder Odden til VG.

Hun sier også at ett hus så langt er evakuert, og at politiet har fått tillatelse av brannvesenet til å gå inn i området for å evakuere ytterligere.

Det er foreløpig ikke meldt om noen personskader.

– Nå har vi satt opp sperringer. Vi jobber med å få frem fagpersonell som må ta vurderinger på om det kan gå nye skred og hvor stort området vi må sperre av, er.

Operasjonslederen sier til VG at det er store ressurser på stedet.