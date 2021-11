FORTSATTE Å JOBBE: Den overgrepstiltalte mannen fortsatte å jobbe med barnevernsbarn etter at han ble tiltalt for seksuelle overgrep.

Sier opp millionavtale med overgrepstiltalt fosterfar

Etter at VG avslørte at mannen har jobbet med barn samtidig som han var tiltalt for seksuelle overgrep mot den tidligere fostersønnen sin, har flere kommuner sagt opp avtaler med mannens firma.

Blant de som sier opp avtalen, er bydel Nordstrand i Oslo.

Bydelen kjøpte i 2020 tjenester fra den overgrepstiltale mannens ene barnevernsfirma for 1,7 millioner kroner, viser innsyn VG har fått.

Hittil i år har bydelen brukt mer enn 2,1 millioner kroner på firmaet.

Nå er avtalen sagt opp med umiddelbar virkning, opplyser seksjonssjef Bernt Hovind i bydel Nordstrands barnevern:

– Vi ønsker selvfølgelig ikke å kjøpe tiltak fra et selskap som eies av en person som kan ha utsatt barn for nettopp det vi ønsker å beskytte dem mot.

OVERRASKET: Barnevernsleder Bernt Hovind i bydel Nordstrand kjente ikke til at eieren av selskapet bydelen kjøpte tjenester av var tiltalt for seksuelle overgrep.

Sa opp tre dager etter VG-artikkel

Bydel Nordstrands avtale med firmaet ble sagt opp tre dager etter at VG fortalte historien og publiserte podkasten om Amir, som anklagde den tidligere fosterfaren sin for seksuelle overgrep. Fosterfaren nekter straffskyld.

VG avslørte at fosterfaren jobbet direkte med barn i barnevernet samtidig som han var tiltalt for seksuelle overgrep – og at barnevernet i store perioder ikke hadde kjent til tiltalen mot fosterfaren.

DØDE FØR RETTSSAK: Amir døde 28 år gammel, tre måneder før han skulle møte den tidligere fosterfaren som han anklaget for overgrep i retten.

Flere kommuner har avsluttet avtale

I tillegg til bydel Nordstrand er det flere kommuner på Østlandet som inntil nylig har kjøpt tjenester fra mannens firma. Her er status for deres bruk av firmaet:

Nannestad kommune har sagt opp sine avtaler med firmaet.

Enebakk kommune vil så raskt som mulig avslutte tiltakene og ikke inngå nye avtaler med firmaet, informerer kommunens barnevernsleder Linda Merete Skarnes i en e-post. «Dette er skikkelig ugreit», skriver hun på spørsmål om hva hun tenker om at de ikke kjente til tiltalen mot mannen.

Eidsvoll kommune har via det interkommunale barnevernet kommunen er en del av avbestilt samtlige pågående oppdrag og sagt opp den eksisterende kontrakten med firmaet.

Rælingen kommunes avtale med firmaet gikk ut i oktober. Det er lite sannsynlig at kommunen vil bruke firmaet i fremtiden gitt at det har samme eier, informerer barnevernsleder Marianne Farstadvoll til VG.

Nittedal kommune vil gjøre en vurdering av avtaleforholdet deres med firmaet.

– Har jo hørt rykter

VG har spurt kommunener som har kjøpt tjenester fra mannens selskaper om de kjente til tiltalen mot fosterfaren. Alle svarer nei, bortsett fra Rælingen kommune.

– Vi har jo hørt rykter om tiltalen mot han, men har ikke fått noen annen informasjon om det, skriver Rælingens barnevernsleder Marianne Farstadvoll i en e-post til VG.

Videre skriver hun:

– Det var ingen grunn til å tro at [mannen] ville ha noen kontakt med noen, i hvert fall ikke etter at han ikke lenger var leder for firmaet. Dette er altså grunnen til at de ble brukt selv om vi hadde hørt rykter.

– Hva gjorde dere for å undersøke om ryktene stemte?

– Jeg sjekket ikke dette nærmere da mannen ikke har hatt noe direkte å gjøre med oss, hverken ansatte eller familier, skriver Farstadvoll.

FORSVARER: Avdokat Thomas Randby forsvarer fosterfaren.

Ingen kommentar

VG har spurt den overgrepstiltalte mannen om han har informert noen kommuner om tiltalen mot ham, og hva han tenker om situasjonen nå som flere kommuner har sagt opp avtalen med firmaene hans.

Forsvareren hans, Thomas Randby, formidler i en e-post at han ikke vil kommentere noe mer enn han har gjort før.

Tidligere har forsvarer Randby skrevet dette om saken:

– Politiets etterforskning har pågått i (snart) fire år, og den er en stor belastning for alle involverte. Min klient har hele tiden nektet straffskyld, og han har forholdt seg til samme forklaring i hele perioden. Han har blitt utsatt for beskyldninger, med stadige endringer av forklaringer og påstander.

Videre skrev Randby at straffesaksdokumentene i stor utstrekning er underlagt taushetsplikt.

– Omstendighetene gjør at jeg på dette tidspunkt ikke finner det riktig overfor mediene å gi en detaljert uttalelse.