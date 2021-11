HVA ER LIVET VERDT?: Ellen Winther er alvorlig syk og har kjempet en lang kamp for noen dyre piller som kan forlenge livet.

Ellen (45) fikk nytt avslag: − De vil at jeg skal dø sakte

Ellen Winther (45) har fått sitt fjerde avslag på søknaden om å få tilgang til medisiner som kan redde livet hennes. – Før jeg dør, skal jeg kjempe for livet, sier hun.

Av Bjørn Haugan

Hvor mye er et liv verdt?

Det er det brutale spørsmålet rundt kampen Ellen Winther kjemper for sitt liv.

Har Norge råd til å bruke 1,4 millioner kroner i et halvt år, for å teste et medikament som kan forlenge livet hennes med mange år?

Og hvis det skulle gå bra:

En årlig statlig kostnad på over to millioner kroner, i de årene hun har igjen?

Helse Førde mener det er et vanskelig valg – og sier nei.

– Prioritering innebærer at når noen får tildelt ressurser, er det noen andre som ikke får det. Vi må ta like mye hensyn til dem som eventuelt ikke får tildelt ressursene, som den personen som eventuelt får dem, skriver konstituert fagdirektør i Helse Førde, Asle Kjørlaug i en e-post til VG.

Han er ansvarlig for det siste avslaget.

– Her skal det kjempes for livet

Etter å ha fått tre nei på rad, jublet Winther i oktober, da Statsforvalteren i Vestland satte til side alle de tre avslagene som Helse Førde hadde gitt på hennes søknader om seks måneders prøveperiode, med det amerikanske legemiddelet Kaftrio.

– Den gleden varte ikke lenge. De har igjen avslått søknaden, sier kvinnen, som bor i Svelgen i Bremanger på Vestlandet.

Da VG besøkte henne i sommer, fikk vi se hennes hverdag. Hun har cystisk fibrose og har bare 22 prosent lungekapasitet igjen. Hun er avhengig av å få oksygen fra en maskin som har en 11 meter lang ledning, som gjør at hun kan bevege seg rundt i leiligheten.

HAR STØTTE: Ellen Winther sier hun er glad for å ha støtte fra tunge fagmiljøer.

– Jeg har ingen planer om å dø, jeg skal kjempe videre. Jeg er veldig glad for å ha støtte fra tunge faglige miljøer – og Pasient- og brukerombudet i Førde er allerede i gang med å lage en ny søknad for meg.

Fnyser

Hun reagerer kraftig på en annen del av avslaget, som konstituert fagdirektør i Helse Førde, Asle Kjørlaug, har skrevet.

Han skriver: «Siden Ellen Winther ikke har forsøkt behandling med Kaftrio/Kalydeco tidligere finnes det ikke noen sikker kunnskap om hennes individuelle nytte av medisinregimet».

Fakta: Cystisk fibrose Cystisk fibrose (CF) er en alvorlig arvelig multiorgansykdom som skyldes mutasjoner som gir feil i salt- og vanntransporten i kroppens celler. Hvert år fødes det 8–10 barn med CF i Norge, og det er nå rundt 370 personer (2020) som har sykdommen. Fra 2012 screenes alle nyfødte for cystisk fibrose via programmet for nyfødtscreening. Begge foreldrene må være bærere av det spesielle genet for at et sykdomstilfelle skal kunne utvikles. Ved hvert svangerskap mellom to foreldre med et slikt likt gen, er det 25 prosent sjanse for at barnet har cystisk fibrose. Cirka 148.000 nordmenn er friske bærere av genet som medfører cystisk fibrose, men de færreste ved at de er bærere før de selv får et barn med cystisk fibrose. Kilde: Norsk forening for cystisk fibrose Vis mer

Det legges til at forventet nytte «må baseres på kunnskap fra kliniske studier».

– At jeg «ikke har forsøkt behandling tidligere», fnyser hun sint og indignert:

– Det er jo nettopp det jeg nå forsøker å få til – en test på seks måneder – for å se om pillene virker, slik de har gjort for mange som har fått dem, sier 45-åringen.

HER ER DE: Her er de omstridte pillene, som koster 227 000 kroner i måneden å bruke.

Da VG skrev om henne i juni, skrev vi også om familien Grytdal/Mossige i Oslo, som bruker 227.000 kroner i måneden for å kjøpe tablettene til sin datter.

På kort tid økte lungekapasiteten til datteren fra 66 til 89 prosent etter at hun begynte å ta pillene.

I avslaget er det tre kriterier som er vurdert, hvor «nyttekriteriet» er ett:

Kjørlaug viser til at det kun er dokumenterbar effekt hos pasienter som har minst 40 prosent lungekapasitet igjen.

Han viser til studiene som er referert til i klagen og skriver at det foreløpig er lite forskningsbasert dokumentasjon

Han vedgår at Winther vil kunne få en god effekt av pillene, men at det er «usikkert» og at ny nytte må baseres på kunnskap fra nye kliniske studier.

1,4 millioner

Det andre kriteriet er «alvorlighetskriteriet». Det taler til hennes fordel.

Kjørlaug skriver:

«Vurderingen er at Ellen Winthers sin tilstand er svært alvorlig, og at

alvorlighetskriteriet bør vektes sterkt i hennes favør i helhetsvurderingen».

Men i helhetsvurderingen når det ikke opp. Der veier både alvorlighetskriteriet og nyttekriteriet i pasienten sin favør – det er ressurskriteriet som veier imot.

Vi snakker om penger. Dine og mine: Pillene er veldig dyre – rundt 1,4 millioner kroner – for seks måneder.

«Beløpet ligger langt over den kostnaden Helse Førde har mulighet til å godkjenne for enkeltpasienter», skriver Kjørlaug.

Han sammenfatter at det i bunn og grunn dreier seg om penger:

«I helhetsvurderingen veier både alvorlighetskriteriet + nyttekriteriet i pasienten sin favør. Det er kun ressurskriteriet som veier imot».

Ellen Winther sier hun har aldri hørt så ærlig og brutal kroner og øre-vurdering av sitt eget liv.

– Det er vanskelig å tolke det annerledes enn at de vil at jeg skal dø sakte. Jeg skal uansett vinne – livet.

Sier hun – og legger til:

– I dag regner det, men det blir en tur med Milli – dvergpincheren hennes.

UT PÅ TUR: Når hun er på tur, har hun en bærbar beholder med oksygen.

Hun sier hun er veldig ydmyk.

– Jeg vet det er mye penger og mye å forlange, men det dreier seg om mitt liv. Pillene er anslått til å kunne forlenge livet mitt med inntil ni år. Jeg mener det er verdt det, sier Winther.

Land som Danmark, Finland, Storbritannia og nå også Spania har gitt CF-pasienter de amerikanske pillene på blå resept, men de norske offentlige organene Nye Metoder og Beslutningsforum har foreløpig ikke sagt ja til medikamentet.

Det er i påvente av den beslutningen hver enkelt pasient har rett på en individuell vurdering.

Avgått helseminister Bent Høie bekreftet tidligere i år, på spørsmål fra Frp-leder Sylvi Listhaug, at ingen pasienter har fått medikamenter etter individuell behandling siden januar 2020.

Nå har en MS-pasient som første fått medisiner etter individuell behandling.

– Pessimistisk

Helse Førde forsvarer at hun får forsvarlig helsehjelp.

«Det legges til grunn at Winther per nå mottar den beste behandlingen som helsevesenet kan tilby (dvs. med de behandlingstilbud som helsevesenet har åpnet opp for)».

Kjørlaug innrømmer imidlertid at «prognosen med nåværende

behandlingsregime er pessimistisk».

– Det kan jeg bekrefte. Det går bare en vei uten de pillene. Men før jeg dør, skal jeg kjempe for livet, sier Winther.

Daglig leder Ellen Damhaug Scheel i Norsk forening for cystisk fibrose sier det er store mangler ved avslaget.

KRITISK: Ellen Damhaug Scheel sier det er vanlig at det er de svakeste som får hjelp først.

– Det er uetisk å sette et menneske i en slik situasjon, basert på det som for oss fremstår som slett arbeid. De henviser blant annet ikke til en fransk publikasjon, som viser gode resultater for pasienter med under 29 prosent lungekapasitet,

Hun legger til:

– I alle andre land er det de svakeste som får hjelp først. Her legger de opp til det motsatte.

Kjørlaug sier at den franske publikasjonen ikke er forelagt dem.

– Helse Førde har gjort vurderingen basert på de publikasjoner som pasientens ansvarlige behandler refererer til i søknaden, skriver han i e-posten til VG.