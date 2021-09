VALASKJOLD: En person ble skutt og drept av politiet på Valaskjold i Sarpsborg lørdag morgen.

Spesialenheten om politiskyting i Sarpsborg: Truffet av tre skudd

Spesialenheten har avhørt de tre tjenestepersonene på patruljen og seks sivile vitner etter hendelsen der politiet skjøt en mann i Sarpsborg. Mannen ble kort tid senere erklært død på stedet.

– Vi er kjent med at bilder fra åstedet for hendelsen er spredt på sosiale medier. Grunnet kommentarer knyttet til bildene, ønsker Spesialenheten å gå ut med noe mer informasjon om hendelsen og hva som har fremkommet under etterforskingen så langt. Dette for å hindre unødige spekulasjoner og rykter, skriver Spesialenheten i en pressemelding torsdag.

Den 34 år gamle mannen, som var svensk statsborger, ble skutt og drept av politiet i forbindelse med et væpnet oppdrag i Sarpsborg like etter klokken 08 lørdag morgen forrige uke.

34-åringen ble forsøkt gjenopplivet, men ble erklært død på stedet.

UNDERSØKER: Politiet var på plass lørdag morgen forrige uke for å innhente bevis etter skytingen.

Tidligere har Spesialenheten opplyst at første politipatrulje på stedet møtt av en mann som kom mot dem med kniv. Nå har Kripos, i forbindelse med de kriminaltekniske undersøkelsene på åstedet, tatt beslag av to kniver som ble funnet ved avdøde.

Hittil er de tre tjenestepersonene på patruljen og seks sivile vitner avhørt i saken.

– Ut fra mottatte forklaringer ble skuddene avfyrt i rask rekkefølge. Det er per nå ingen holdepunkter for at det ble avfyrt skudd mot mannen mens han lå på bakken, skriver Spesialenheten i pressemeldingen.

– Det fremgår av denne at avdøde ble rammet av tre skudd. To av skuddene gikk gjennom henholdsvis venstre og høyre legg, mens ett skudd gikk gjennom venstre overarm med fortsettelse inn gjennom venstre brystvegg, venstre lunge og hjertet.

De skriver også at avdøde ble obdusert mandag 30.august, og at Spesialenheten mottok foreløpig sammenfatning og konklusjon samme dag.