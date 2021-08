KLIMA-SMELL: Meningsmålingene tyder på at Sp og partileder Trygve Slagsvold Vedum har gått på en smell i klimasaken. Nå vil flere i partiet snakke mer om temaet.

Sp-topp om nedgangen: − Vi har ventet på dette

– Nedgangen måtte komme. Spørsmålet var bare når, sier førstekandidat Jenny Klinge i Møre og Romsdal. Nå tar flere Sp-politikere til orde for å komme på offensiven i klimapolitikken.

Hverken Klinge eller andre Sp-ere VG har snakket med ser noen grunn til å endre valgkampstrategi på de knappe tre ukene som står igjen før valgdagen 13. september. Men flere Senterparti-politikere uttrykker at de ønsker å komme på offensiven i klimapolitikken.

Likevel innrømmer stortingsrepresentanten og justispolitikeren fra Møre og Romsdal at nedgangen ikke kom som lyn og torden fra klar himmel.

– Vi har ventet på dette – at partiet ville gå ned på målingene på et tidspunkt. Spørsmålet var bare når det ville skje. Vi var også klar over at mediene ville fremstille det som en kollaps. Jeg synes det er tendensiøst, men uansett skal vi ikke endre noen strategi frem mot valget. Partiet skal beholde formen på tross av den motbakken vi går i nå. Derfor er det viktig at velgerne våre også holder formen de knappe tre ukene som er igjen.

– Sliter dere med at velgerne oppfatter at dere ikke er et vinnerlag lenger?

– Det er nok riktig at folk helst vil være med på et vinnerlag. Samtidig håper jeg de ser hvordan laget spiller. Dette handler i bunn og grunn om velgerne vil ha det samfunnet Sp og en ny regjering vil skape. Det blir et vinnerlag, svarer Klinge.

STADIG GRÅERE: I stedet for å bruke tusenvis av kroner på hårfarging, har Sp-politiker Jenny Klinge bestemt seg for å vise sin naturlige hårfarge både i- og etter valgkampen.

– Skal dere snakke mer om klima i valgkampinnspurten?

- Vi skal snakke om klima, om helhet og alle de andre gode sakene som kjennetegner Sp.

- Dere vil ikke endre strategi mot slutten?

- Nei, vi må holde på de gode sakene vi har, og i tillegg snakke med om helheten.

- Bør dere snakke mindre om at bare en Ap og Sp-basert regjering er alternativet?

- Nei, det er ingen grunn til å endre på det. Mitt inntrykk er at Sp-velgerne først og fremst vil ha en slik regjering, svarer Jenny Klinge.

I tillegg til å drive valgkamp - kjører hun et lite privat korstog mot plastisk kirurgi og skjønnhetsindustrien ved å vise stadig mer av sin egentlige hårfarge i valgkampen.

- Jeg blir stadig gråere, men det symboliserer på ingen måte Senterpartiet, flirer Klinge.

OPP OG RETT NED: Sps partimålinger i VG siden valget i 2017. Den siste månedens nedgang helt til høyre.

– Mange vil ta oss

Fylkesleder Kathrine Kleveland i Vestfold ser ingen grunn til å endre strategi. Men hun vil snakke mer om klima.

– Vi må få frem at vi har en god klimapolitikk, men andre løsninger. Jeg observerer at andre ikke ser klimasvarene våre så klart som vi synes det er. Da må vi forklare det bedre, sier Kleveland som også er førstekandidat i fylket.

Hun peker på angrepene mot Sp for å forklare nedgangen på meningsmålingene de siste ukene.

– Vi har vært den tydeligste motstanderen av regjeringen og har fått mange velgere på det. Da er det også mange som ønsker å ta oss litt. Det er en tøff valgkamp, men vi skal stå på videre i kampen mot sentraliseringen, sier hun.

Kleveland mener det var klokt å lansere Trygve Slagsvold Vedum som statsministerkandidat.

Hun får støtte av fylkesleder Tove Henøen i Møre og Romsdal.

– Det er helt naturlig når du har fått den størrelsen vi nå har fått, sier hun.

Hun sier at de må «komme foran mikrofonen» og snakke om partiets klimaløsninger.

– Vi må komme på banen og få tydeliggjort politikken vår. Etter FN-rapporten har klima blitt den store saken. Jeg mener at vi har gode klimaløsninger, sier hun.

Vegard Bangsund mener SV må åpne for samarbeid med SV. Her er han i samtale med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i Vardø tidligere i valgkampen.

Ber Vedum åpne døren for SV

Vegard Bangsund er fisker i Vardø, og fylkespolitiker for Sp i Troms og Finnmark. Han tror Sps harde linje med å stenge døra for SV har kostet dem velgere i nord.

– Velgerne kan lure på om det er ei høyrevingling man holder på med, når man stenger døra for SV. Men det er ikke tilfellet, og det må vi fortelle folk.

Han mener partiet bør kunne være åpne om at de primært ønsker en Ap/Sp regjering, og sekundert en regjering bestående av Ap, Sp og SV.

– Det er dumt med ei mindretallsregjering når vi kan få et flertall. Og selv om SV er uenig med oss i mangt, så er vi enig om fiskeripolitikk, skole og EU og EØS-spørsmål.

Sp-fylkesleder Jostein Ljones i Hordaland har vært kritisk til å fremme Vedum som Sps egen statsministerkandidat.

– Det vil jeg ikke uttale meg om nå, innleder Ljones - før han likevel sier noe:

– Jeg er av dem som har vært skeptisk til å stille med egen statsministerkandidat. Men det er min personlige mening, og jeg er selvsagt lojal mot at landsmøtet ville ha en egen kandidat, sier Ljones til VG.

Fylkeslederen er mot å gjøre endringer i valgkampstrategi på bakgrunn av trendskiftet i målingene.

– Nei, det er ikke lurt å endre strategi, sier Ljones.

– Har det skjedd noe med selvtilliten etter de siste målingene?

– Nei, det har ikke det. Vi har tro på at våre løsninger og en helhetlig politikk duger, og vi går uansett mot et av våre beste valg noensinne, svarer fylkeslederen.

Jon Rikard Kleven er Sp-leder i Telemark-fylkeslaget. Han mener økende konkurranse om å være kritisk til Erna-regimet kan være en årsak til Sp-nedgangen.

– Trygve var en god stund alene om å kritisere Erna og regjeringen for den økende sentraliseringen nåværende regjering har stått for. Nå er det valgår og valgkamp, og også Arbeiderpartiet og andre har kommet inn i det rommet som Sp hadde nærmest alene – selv om de tidligere har gitt Høyre støtte i noen sentraliserings-saker, sier Kleven.

Han mener også at et Sp på 20-tallet, slik målingene viste en periode, kan ha vært «unaturlig høyt».