HØR HER, STATSMINISTER!: Madeleine Nielsen på fem år sa klart i fra til statsministeren at det må bli større plass til lek på skolen hennes i Sandefjord. Solberg tok henne på største alvor og ba ordfører ordne opp.

Solberg med valgløfte: Vil gi gratis barnehage til det tredje barnet

LARVIK-KRISTIANSAND-STAVANGER (VG) Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg vil betale for konsekvensene av litt mer sengehygge i norske hjem.

Publisert: Nå nettopp

Hun kommer med to nye tiltak i dag:

Det første er at tredje barn i barnehage skal bli gratis.

– Det er bra for Norge dersom flere får flere barn. Høyre går til valg på at barn nummer tre i barnehagen skal være helt gratis, sier Solberg til VG.

Kostnadsanslag: Rundt 45 millioner kroner - men kan bli dyrere hvis mange går løs på en tredje runde.

Hun sier det også vil gjelde for dem som gyver løs på barn fire, fem og så videre.

Rabatt i barnehage og SFO

Det andre forslaget er en ny rabatt på tvers av barnehage og skolefritidsordningen (SFO).

– Vi vil innføre en ny rabattordning for de som har barn i barnehage og SFO samtidig, sier hun.

I dag er det søskenmoderasjon i barnehagen.

– Men så fort det ene barnet begynner på SFO mister man rabatten i foreldrebetalingen. Dersom man har to barn, og den ene går i barnehagen og det andre på SFO, betaler man i dag fullpris for begge plassene.

les også Det enkleste er å skylde på innvandrere

Kostnad: En milliard kroner når ordningen er fullt innfaset.

– Det er ikke lett

Her er tre andre Høyre-forslag:

Flere tiltak for barn og foreldre Ventestøtte Høyre ønsker også å erstatte dagens ordning med kontantstøtte, og heller innføre «ventestøtte» for de som venter på barnehageplass. – Å få barn skal ikke måtte planlegges etter hovedopptaket i barnehagen, og fleksible løsninger som ventestøtte for de som venter på barnehageplass vil gjøre at færre må ta ut ulønnet permisjon, sier Solberg. Tidligere barnehageplass til flere Hun viser til at de har utvidet retten til barnehageplass det året barnet fyller ett år, fra å gjelde august, til å gjelde barn som er født til og med november. – Dette har gitt om lag 11.000 flere barnehageplass det året de fyller ett år. Nå går vi til valg på å utvide ordningen til desember. Rimeligere for dem som trenger det mest – Høyre vil videreføre ordningene med gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling – ikke for alle – men for familier med lav inntekt. I 2022 vil anslagsvis 73.000 barn motta gratis tilbud eller redusert foreldrebetaling i barnehage eller SFO. Fakta • I dag er det søskenmoderasjon hvis du har flere barn i barnehagen samtidig i samme kommune. Fra barn nummer 2 er det minimum 30 prosent og fra barn nummer 3 og oppover er det 50 prosent reduksjon. • Hvis maksprisen i barnehagen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, har du krav på redusert foreldrebetaling. I tillegg har man rett på gratis kjernetid dersom samlet husholdningsinntekt er under 583 659 kr. Vis mer

les også Fødselsangst på Høies vakt

På hennes valgkamptur denne uken møtte Solberg trebarnsmoren Janne Therese Wallin i Larvik, som sliter med å få endene til å møtes.

– Det er ikke lett når du er enslig forsørger for to ungdommer og et barn og du tjener 450.000 kroner, sier Wallin.

– Kjempedyrt

Hun tar i mot i stuen og forteller om utfordringene i hverdagen.

– Vi får det jo til, men vi snakker om at jeg må vurdere om jeg må ta med barna på kino. Og å betale 1800 kroner i lisens og 2500 kroner til en cup, sier hun:

Datteren spiller håndball.

– Det er kanskje ikke noen store kostnader for en del andre, men for meg er det kjempedyrt. Derfor er jeg også glad for det fritidskortet som også er for eldre barn.

les også Eks-familieminister: – Fødte ikke fordi Erna ba meg om det

PÅ BESØK: Erna Solberg besøkte mandag Janne Therese Wallin og hennes famile i Larvik: Fra venstre Emma, Sander og minstebarnet Kristoffer.

Hun tjener så lite at hun kan nyte godt av en ordning som gratis kjernetid dersom samlet husholdningsinntekt er under 583 659 kr.

– Jeg takker for alt som kan få ned barnehagekostnadene. Jeg føler veldig på at barna ikke skal tenke at de ikke får være med på noe, fordi mamma ikke har råd, sier Wallin.

– Vi har alltid klart oss

Hun er likevel strålende fornøyd med livet.

– Vi har alltid klart oss. Jeg er stolt av å ha fått til det med dårlig råd.

Hun legger leende til om forslaget om gratis barnehage til et barn til.

– Det å lage flere barn tror jeg at jeg overlater til andre.

Kamp om foreldrenes gunst

Solberg lytter og ler og vet hun ikke er alene om å kjempe om foreldres gunst:

Ap vil kutte maksprisen i barnehage for ett barn med nærmere 3000 kroner, fra 35.530 kroner i året - og gi gratis SFO til 1. klassinger.

POLITISK KAMP OM FORELDRE: Erna Solberg sier de kommer med flere tiltak for barnefamilier i statsbdsjettet.

– Ap har i sitt budsjettforslag er fem timer SFO gratis for første klasse, men det er mulig at de tenker at alle timene på første trinn skal bli gratis gjennom stortingsperioden.

– Det gjelder vel dere også?

– Vi har redusert foreldrebetalingen for første, andre, tredje og fjerde trinn for familier med lav inntekt.

Hun sier de vil komme med tiltak for barnefamiliene i neste års statsbudsjett.

– Hva vil vi informere om i oktober.

les også Ap signaliserer støtte til regjeringens oljeskatt

– Desperat?

– Informasjonen om de nye tiltakene kommer få dager før valget: Er det et litt desperat forsøk på å konkurrere foreldrenes gunst like før valget?

– Nei, dette er saker vi har planlagt i lang tid og som sagt; vi kommer med flere tiltak for barnefamiliene i statsbudsjettet.

les også Solberg om Ropstads gratisbolig: Vi politikere må være varsomme

Hun sier de velger en annen vei enn Ap.

– Vi mener at de som trenger hjelpen mest skal få hjelpen: En seksåring og en tiåring skal få gå på SFO selv om foreldrene har dårlig råd.