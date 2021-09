ET UOPPKLART DRAP: Tina Jørgensen var 21 år da hun natt til 24. september 2000 forsvant sporløst i Stavanger sentrum.

Etterforskningen av drapet på Tina Jørgensen: Har tatt vare på klær

Politiet har fortsatt klær etter drapet på Jørgensen i 2000, men mangler DNA-spor i saken.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Som tidligere kjent ble en del av beslaget destruert tilbake i tid, sier politiinspektør Unni Byberg Malmin til VG.

Hun jobber med å etterforske drapet på Tina Jørgensen, som ble drept i Stavanger i 2000.

Politiinspektøren forklarer til TV 2 at årsaken til at noe bevismateriale ble destruert omhandlet rutiner med hvordan man håndterte beslag på den tiden.

– Noe av beslaget ble kastet i 2007, men det er også noen beslag det har blitt gjort undersøkelser på.

Overfor VG utdyper hun:

– Blant annet klær som det ble gjennomført undersøkelser av i 2016. Utfordringen er at det ikke har vært mulig å avdekke DNA som vi har kunnet jobbe videre med.

Forrige fredag kunngjorde politiet at de mistenker en mann i 50-årene for å stå bak drapet. Den samme mannen er også siktet for drapet på Birgitte Tengs på Karmøy i 1995. Han nekter straffskyld.

Mistanken mot mannen er blant annet basert på at han oppholdt seg i Stavanger samme helg som Jørgensen forsvant. Dette er sammenholdt med andre opplysninger i saken, sier politiinspektøren.

– Både forsvareren og bistandsadvokaten reagerer på at dere gikk ut med mannens mistenktstatus i Jørgensen-saken - hvorfor gjorde dere det?

– Vår vurdering er at det var svært vanskelig å holde opplysningen tilbake fra media, på grunn av den enorme publisiteten rundt saken. Vi mente derfor det var riktig å opplyse om det.

Politiinspektør Lars Ole Berge sier til VG at de har fått noen nye tips den siste tiden. Til TV 2 beskriver han det som en håndfull konkrete tips.

– Det er vi veldig glade for, vi setter alltid pris på tips fra publikum. Det er opplysninger her som vi kommer til å gå videre med, sier han til kanalen.

Vil vurdere tilregnelighet

Politiinspektør Berge beskriver avhørene av siktede slik:

– De har vært helt greie, han har vært samarbeidsvillig og svart på våre spørsmål.

– Har han kommet med noen tilståelser?

– Nei.

Politiet bekrefter til Stavanger Aftenblad at de vurderer å be om at det utføres en prejudisiell observasjon av mannen.

En judisiell observasjon gjennomføres av en sakkyndig som blir oppnevnt av retten for å undersøke hvorvidt personen er tilregnelig.

Har sett bort fra tidligere avhør

Søndag skrev VG om en rapport levert i 1996 til politiet fra Grete Strømme, som på den tiden jobbet som sekretær på journalkontoret på politistasjonen i Haugesund.

Rapporten handlet om mannen som i dag er siktet for drapet på Tengs.

– Jeg opplevde det veldig greit da jeg leverte rapporten til politistasjonssjefen. Han var veldig ryddig. Han ønsket å gi den videre til politiinspektøren, politimesteren og etterforskningsleder Finsal. Så stoppet alt opp. Jeg hørte ikke noe mer, sa Strømme.

På spørsmål om hva som skjedde med rapporten fra Strømme, svarer politiinspektør Berge:

– Den ble avgjort vedlagt saken på et tidspunkt, men akkurat detaljene rundt det skal jeg være forsiktig med å kommentere konkret. Da Cold Case-gruppen gikk gjennom saken i 2016 ga de uttrykk for mangelfull utsjekk av kandidater. Det har vi forsøkt å ta tak i med den nye etterforskningen.

PEKTE MOT MANNEN I 50-ÅRENE: Grete Strømme driver i dag sitt eget firma som privatetterforsker og utreder av straffesaker.

– Strømme sier hun sitter med mye info, vil dere ta kontakt med henne?

– Vi har ikke planlagt det egentlig, men hvis hun har mer informasjon må vi jo det, sier Berge.

– Ble avhøret i Tengs-saken, av han som nå er siktet, fulgt godt nok opp og faktasjekket?

– Der må jeg vise til gjennomgangen fra Cold Case, som vurderte at politiet gjorde flere feil i forbindelse med avhørene. På grunn av de feil som politiet gjorde den gangen, har man sett bort fra resultatet av de avhørene.