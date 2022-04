KONKLUDERER MED NØDVERGE: En mann ble 9. november i fjor skutt og drept av politiet i Oslo.

Henlegger sak etter Bislett-skyting: − Handlet i nødverge

Spesialenheten henlegger saken hvor en person ble skutt og drept av politiet på Bislett i fjor.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Nå nettopp

Spesialenheten for politisaker melder i en pressemelding onsdag at saken mot to tjenestepersoner som 9. november skjøt og drepte en person på Bislett i Oslo, henlegges.

– Spesialenheten mener at politiet befant seg i en nødvergesituasjon da skuddene ble avfyrt, og at bruken av skytevåpen var nødvendig og forsvarlig, konkluderer de.

Spesialenheten etterforsker alle saker der noen mister livet som følge av politiets arbeid. I dette tilfellet har de altså henlagt saken som «intet straffbart forhold anses bevist».

Dramatisk morgen

Det var like før klokken 09.00 på morgenen 9. november, at politiet først fikk melding om en mann som løp etter en person med kniv på Bislett.

– Dette er en sak hvor politiet har handlet kontant i forhold til den meldingen som gikk ut, og slik som vi ser det har de avverget et farlig angrep, sa politiinspektør Egil Jørgen Brekke den gang.

En video VG fikk tilgang til, viste en politibil som kjører på en mann som tilsynelatende har en kniv i hånden. Like etter åpnes døren til politibilen, og mannen går da til angrep på politiet.

Ifølge politiet skulle mannen til å knivstikke en person da politiet forsøkte å kjøre ham ned.

Slet psykisk

Det var 33 år gamle Rustam Louis Foss som ble skutt og drept i politiaksjonen på Bislett.

VG har tidligere omtalt fortvilelsen hans familie følte etter skytingen. Mange av hans venner samlet seg etter hendelsen på en minneseremoni i Thereses gate på Bislett, hvor de tente lys og la ned blomster.

MINNEMARKERING: Mange møtte opp for å minnes Foss etter at han ble skutt.

Foss, som i virket som skuespiller var med i flere norske produksjoner, hadde i mange år vært åpen om at han hadde slitt psykisk og med rus.

Han hadde tidligere blitt dømt til tvungen psykisk helsevern.

Til Drammens Tidende fortalte et familiemedlem om en i oppveksten pliktoppfyllende gutt som alltid fortalte hvem han var med, gjorde sitt beste på skolen, gikk i moskeen og respekterte innetider.

Sammen med familiemedlemmet kom Foss til Norge fra Kasakhstan som 14-åring i 2002.