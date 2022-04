Klikk for å aktivere kartet

Kvinne alvorlig skadet i Lillehammer – mann siktet for drapsforsøk

Det var den skadede kvinnen som selv ringte til politiet.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: Nå nettopp

En mann er siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i en privat bolig på Vårsetergrenda nær Lillehammer natt til lørdag.

Politiet opplyser at pågripelsen var udramatisk og skjedde kort tid etter politiet fikk melding om hendelsen.

– Det var fornærmede selv som var melder, forteller politiadvokat Nina Helmersen Østvold ved Innlandet politidistrikt.

Den siktede er en mann i 30-årene, og det er en relasjon mellom de to.

Østvold ønsker ikke å kommentere hva slags relasjon det er snakk om.

– På nåværende tidspunkt ønsker vi bare å bekrefte at det er en relasjon, og ikke gå nærmere inn på hva slags.

Volden mot kvinnen skal ha blitt utført med en gjenstand. Hva slags gjenstand det er snakk om vil ikke politiadvokaten gå nærmere inn på.

– Grunnen til det er at vi er såpass tidlig i etterforskningen og at vi ikke er ferdige med avhør. Det er uheldig for den videre etterforskningen om det kommer ut detaljer som kan farge vitners forklaring, sier hun.

Østvold sier det ikke skal ha vært vitner til selve hendelsen.

Den fornærmede kvinnen er alvorlig, men ikke livstruende skadet. Politiadvokaten forteller at det ble gjennomført et innledende avhør av kvinnen lørdag.

Østvold vil ikke si noe om hva kvinnen har forklart, utover at hun har avgitt en fri forklaring.

Den siktede mannen blir ivaretatt av helsevesenet, og er per nå ikke avhørt.

Politiadvokaten sier til VG at de har bedt om at det gjennomføres en foreløpig rettspsykiatrisk vurdering av mannen i 30-årene.

– Det er hans psykiske tilstand som er bakgrunn for at han nå ivaretas av helse. Han er ikke avhørt, og vi har selvfølgelig et ønske om å få avhørt ham så snart det lar seg gjøre.

Mannen har så langt ikke fått oppnevnt forsvarer, men Østvold sier de vil sende en anmodning til retten om dette.